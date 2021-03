La nuova vita di Raffaella Fico: “Vi racconto chi sono veramente”

Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli, è pronta per una nuova svolta nella sua vita con un nuovo programma televisivo

Sembra che per Raffaella Fico sia davvero arrivato finalmente il momento di cambiare radicalmente la sua vita, soprattutto per quanto riguarda ambito professionale. Dopo aver passato anni a riempiere per lo più le pagine dei settimanali di gossip a causa della sua relazione con il bomber Mario Balotelli per la bella napoletana è il momento di farsi conoscere. È proprio questo lo scopo dichiarato dalla Fico che vestirà a breve le vesti di speaker radiofonico a Radio Marte in compagnia di Gaetano Gaudiero. La famosa emittente ha deciso di regalarle uno spazio quotidiano, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. Un modo per mostrarsi a cuore aperto al suo pubblico per appunto farsi conoscere sul serio “senza pregiudizi e conclusioni superficiali“. Recentemente Raffaella ha ricoperto il ruolo di opinionista sia nel programma Mediaset condotto da Barbara D’Urso che a “Storie Italiane” ospite di Eleonora Daniele.

Raffaella Fico regina del gossip a causa di Mario Balotelli

La storia d’amore vissuta da Raffaella Fico con il calciatore Mario Balotelli ha riempito i giornali di gossip per un periodo decisamente lungo. A dare molto materiale ai giornalisti su cui lavorare è stato proprio lo sportivo a causa del suo comportamento molto spesso sopra le righe. Oltre ad essere inseguiti per cogliere i dettagli della loro relazione in realtà a procurare un certo disagio alla Fico è stata più che altro la fine della storia e la diatriba che ne è nata. Quando la coppia infatti si è lasciata la bella napoletana era in attesa della piccola Pia venuta alla luce nel dicembre del 2012. Con la notizia della gravidanza Raffaella aveva anche annunciato che il padre della sua bambina era proprio l’ex giocatore del Milan il quale però ha immediatamente negato la paternità.

A madre e figlia dovranno aspettare infatti più di un anno affinché Balotelli si decida a riconoscere la piccola Pia. Prima di questo momento hanno dovuto attraversare una dura battaglia finita non solo in tribunale ma anche e soprattutto nei salotti televisivi di diverse emittenti.