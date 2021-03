Incendio divampa in un’abitazione: morto un uomo

In seguito ad un incendio, divampato sabato sera all’interno di una casa di Casteggio (Pavia), un uomo di 94 anni ha perso la vita.

In un incendio, divampato all’interno della sua abitazione, è morto un uomo di 94 anni. Il dramma si è consumato sabato sera a Casteggio, in provincia di Pavia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, allarmati dalla badante che viveva dentro la casa. Quando i pompieri hanno domato le fiamme e sono entrati nella, per il 94enne non c’è stato nulla da fare. Intervenuti per le verifiche del caso anche i carabinieri che stanno cercando di risalire alla causa che ha dato origine al rogo.

Pavia, incendio dentro un’abitazione: muore un uomo di 94 anni

Un uomo è deceduto nella serata di sabato 20 marzo a Casteggio, comune in provincia di Pavia. La vittima, Ernesto Picchi, di 94 anni, si trovava a letto nella sua abitazione di via Cirenaica quando improvvisamente è divampato un incendio. All’interno della casa, riporta la redazione de Il Giorno, si trovava anche la badante, una donna polacca di 49 anni. La 49enne non riuscendo a salire al piano di sopra, dove si trovava Picchi, è uscita dall’abitazione ed ha lanciato l’allarme.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e sono entrati nella casa. Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I soccorsi lo hanno ritrovato senza vita sul letto ed hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le ustioni e le esalazioni di fumo.

Intervenuti anche i carabinieri di Voghera che, insieme ai vigili del fuoco, hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme. Dai primi riscontri, riporta Il Giorno, pare che il rogo sia scaturito da un corto circuito generato da una presa elettrica.

Le esequie della vittima, scrive Il Giorno, verranno celebrate domani pomeriggio, martedì 23 marzo, presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Casteggio.