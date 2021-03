Pio e Amedeo, parla Veronica Cozzani mamma di Belen: le parole durissime. Dopo lo sketch andato in onda sabato sera, sono cominciate tantissime polemiche

Pio e Amedeo hanno fatto uno sketch ad Amici di Maria De Filippi che ha fatto molto discutere in questi giorni. Tutto è cominciato quando si sono presentati in studio e hanno fatto ironia sulla nuova gravidanza di Belen Rodriguez, che è in attesa della dolce Luna Marie. Nel corso dello sketch hanno preso in giro Stefano perché Santiago avrà finalmente un fratellino, ma non condivideranno lo stesso padre. Stefano, palesemente imbarazzato, non sapeva come reagire a queste battute e ha risposto già lì di non poter ridere perché rischiava di offendere qualcuno. E, infatti, le reazioni non sono state positive.

Pio e Amedeo, parla la mamma di Belen: “Società maschilista”

Belen ha pubblicato una foto su Instagram di una saponetta, con una didascalia dove invita delle persone a sciacquarsi la bocca prima di parlare. Se già il riferimento a Pio e Amedeo era piuttosto chiaro considerando che è venuto il giorno dopo lo sketch che ha fatto tanto discutere sul web, è diventato una conferma quando a commentare questo post è stata Veronica, la mamma della showgirl. “Mamma mia, che società maschilista del cavolo. Menti chiuse e bocche aperte. La combinazione peggiore“.

Non c’è stata ancora nessuna replica da parte del duo comico, e tutti si stanno domandando se proveranno a difendersi da questo caos mediatico che è scoppiato negli ultimi giorni. Stefano Di Martino, che è giudice di Amici, approfitterà per dire qualcosa nella prossima puntata del programma?