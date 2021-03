Vuoi pulire arterie e perdere 10 kg? La dieta dei cardiologi vi può aiutare

Oggi vi sveliamo la nuova dieta dei cardiologi, un gruppo di esperti ha sperimentato un piano alimentare accurato, ecco i dettagli

Non è la solita dieta che molti dietologi o nutrizionisti vi propongono. Quello di cui vi parleremo oggi è un piano alimentare utile da seguire per chi è in sovrappeso ed inoltre ha anche problemi di salute come diabete, disturbi cardiovascolari e cancro. Un’equipe di esperti di cardiologi hanno sperimentato una nuova dieta creata appositamente per questo gruppo di persone. In cosa consiste? Ve lo spieghiamo subito. Di seguito i dettagli.

Dieta dei cardiologi: in cosa consiste?

A quanto pare attraverso questa dieta si può arrivare a perdere fino a dieci kg e a pulire le arterie. Come? Mangiando questi alimenti:

A colazione: anguria; melone; pera; arancione; pesca; Evitare il consumo di banana e uva. A pranzo: 200 gr di carne o pesce grigliati + 200 gr di verdure oppure 60 gr di pasta integrale con 200 gr di verdure. Spuntino: una manciata di noci, frutta secca o altri frutti. Cena: Insalata preparata con lattuga, mezzo cetriolo, 2 uova, 2 pomodori e un po’ di mais + 150 gr di carne o pesce bollito.

Il secondo passo verso il benessere

Oltre a seguire un’alimentazione corretta è consigliato dedicare del tempo all’attività fisica: una passeggiata, una corsa. L’importante è farlo in modo regolare e continuativo. Inoltre bisogna cucinare senza sale e o con una poca quantità; bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e evitare il consumo di alcol o bevande gassate; vietato saltare i pasti e mangiare i fritti.

Questa combo sarà la chiave per aprire la porta del successo della vostra salute. Non si tratta solo di vedersi belli ma anche di sentirsi meglio e magari allungare di qualche anno la prospettiva di vita. Non si segue uno stile di vita corretto solo per piacere agli altri, ma in primo luogo per piacere a se stessi. Solo così lo stress o altri problemi saranno sconfitti!