Ti sei ma chiesto quanto guadagnano i virologi in tv? Non è facile stabilirlo ma ci sono alcune cifre che parlano chiaro

Nel corso dell’ultimo anno, a causa della pandemia, abbiamo imparato a conoscere alcuni volti di uomini di scienza che prima, forse, non avevamo mai visto e né mai sentito. Sono i virologi che con la diffusione del coronavirus sono diventati ospiti fissi di alcune trasmissioni televisive per dare il loro parere e spiegare come vanno le cose. A piccoli passi sono diventati voci autorevoli anche per il popolo e non solo per gli ambienti degli addetti ai lavori.

Abbiamo imparato a conoscere il professor Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, di certo uno dei volti di maggiore spicco in riferimento all’epidemia. Come anche Ilaria Capua e Massimo Burioni.

Spesso dietro le loro ospitate in tv c’è un cachet, un compenso per partecipare a quella specifica trasmissione e dire la propria opinione che oggi è di certo considerata tra le più acclarate. Ma quanto riescono a guadagnare i virologi, e tutti gli altri esperti come infettivologi e studiosi in tv?

Quanto guadagnano i virologi in tv: le cifre

Dire con precisione quanto i virologi guadagnano in tv non è cosa semplice. Bisognerebbe capire quali sono gli accordi presi con il programma. Molte volte si tratta anche di uno scambio equo in termini di visibilità.

Ben diverso potrebbe essere il caso di alcune figure che hanno legato il loro volto a specifiche trasmissioni. Tra questi quello di Roberto Burioni, ospite fisso di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Un’indagine di Panorama ha portato alla luce alcune cifre. Ha illustrato che tramite l’agenzia di comunicazione Elastica che si occupa della gestione delle partecipazioni di Burioni in tv è venuto alla luce che le ospitate non sono sempre fisse, molto dipende dagli impegni istituzionali e dalle ricerche.

Cosa diversa per Ilaria Capua che ha legato molto il suo nome a Sky e La7. Sempre Panorama ha riportato le dichiarazioni dell’agente della ricercatrice italiana che lavora in America: “Per un contributo di 10 minuti su Skype o attraverso lo studio televisivo dell’università ci si attesta intorno a 2.000 euro più Iva. Non andiamo a minutaggio ma se si chiede una presenza di 10 minuti non può essere di un’ora, altrimenti la fee sale”.