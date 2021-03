Raffaella Fico strizza l’occhio ai fan: “Resta il dubbio se…”. Incantevole bellezza – FOTO

Raffaella Fico è sensuale e travolgente nell’ultimo scatto postato sul profilo Instagram: “Resta il dubbio se…”. I fan rimangono ammutoliti

La showgirl napoletana più sensuale di sempre continua a stupire gli utenti che la seguono con scatti a dir poco favolosi. Raffaella Fico, ormai, ha tagliato i ponti con il passato, e sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Di recente, infatti, la modella ha confessato di aver accettato l’incarico offertole da Radio Marte: sarà la nuova speaker radiofonica.

“Voglio farmi conoscere, finalmente!“, ha detto Raffaella, desiderosa di mostrare nuove sfaccettature di sé agli occhi dei fan. Nel frattempo, su Instagram, l’ex di Mario Balotelli non manca di sfoderare tutte le armi di cui dispone: la visuale è assicurata.

Raffaella Fico, lo spacco è da brividi: “Resta il dubbio se…”

Sei scatti che trasudano sensualità ed uno spacco inguinale, che farebbe venire il mal di testa a chiunque: così Raffaella Fico si è proposta nel suo ultimo post sui social. Ad attirare ancora di più l’attenzione degli utenti è la didascalia riportata dalla showgirl: “Resta dubbio, dopo tanto discorrere, se le donne preferiscano essere prese, comprese o sorprese“.

La citazione da Gesualdo Bufalino appare perfettamente in linea con le foto condivise. Raffaella, fasciata da un abito che ne mette in evidenza le esplosive curve, sembra guardare gli utenti quasi con aria di sfida: provocante come mai prima d’ora, la speaker radiofonica lascia che siano i followers a rispondere al suo quesito.

“Inarrivabile“, Quanto sei bella“, “Sei il top“: questi i commenti apparsi sotto al post. Con oltre 12mila likes collezionati in pochissimo tempo, la showgirl ha decisamente raggiunto il proprio obiettivo: anche questa volta, i fan sono rimasti a bocca asciutta.