Riapertura Scuole dopo Pasqua, parla il Ministro Bonetti

Dopo le festività pasquali potrebbero riaprire le scuole anche in zona rossa, soprattutto infanzia e primaria. Ad annunciarlo è il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

Su Sky Tg24 il Ministro Bonetti, per le Pari opportunità e la famiglia ha annunciato: “La scuola è chiusa nelle regioni rosse e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possono passare nella zona arancione e quindi riaprire le scuole dell’infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado e 50 e 50 le scuole secondarie di secondo grado. Già dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice aggiustare delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell’infanzia e almeno la primaria”.

Il disagio delle zone rosse e la scuola in DAD

La chiusura delle scuole in zona rossa implica solo una soluzione, la DAD. La didattica a distanza, utilizzata ormai da un anno, sta causando diversi problemi agli studenti e alle famiglie. Questo nuovo metodo di fare scuola ha il fine di contenere i contagi da coronavirus ma non sembra che riesca ad istruire gli alunni come le lezioni classiche in presenza.

I genitori hanno molta difficoltà a conciliare DAD e lavoro sia in smart working che in presenza in ufficio. Per questi motivi la ministra Elena Bonetti annuncia un possibile cambiamento di situazione già dopo Pasqua.

Le importanti novità annunciate dal Ministro Bonetti potrebbero risollevare una situazione già difficile per molti Italiani.