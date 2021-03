Vi ricordate Jocelyn? Ecco che fine ha fatto il famoso autore televisivo

Jocelyn è stato uno dei volti più conosciuti ed amati della televisione italiana fino agli anni ’90. Cosa fa e dove vive adesso

Al suo nome sono legati tantissimi programmi televisivi che hanno fatto la storia dello spettacolo in Italia eppure Jocelyn Hattab da anni si è allontanato dal piccolo schermo di casa nostra. In una recente intervista il famoso ideatore di trasmissioni di successo ha raccontato di fare sempre lo stesso lavoro solo però non più nel nostro paese. In questo periodo sembra che stia lavorando per riadattare in una chiave più moderna il mitico “Gioco dell’Oca“. Nel corso della sua lunghissima e fortunata carriera Jocelyn può vantare anche il ruolo di scopritore di personaggi che ha portato in tv affidandosi soltanto alla meritocrazia e fuggendo dai “raccomandazioni“. Fra le perle scoperte dall’autore francese c’è stata anche la bella e simpatica Alessia Marcuzzi che grazie proprio a Jocelyn riuscì a fare il suo esordio a Rai2 proprio a discapito di tanti raccomandati.

I ricordi di Jocelyn dall’addio alla Rai all’amico Fabrizio Frizzi

Sembra incredibile ma la grande creatività e professionalità di Jocelyn ad un certo punto non è più servita alla Rai. A raccontarlo è stato più volte lo stesso autore che ha imputato tutto ad uno scontro avuto con l’allora direttore Fabrizio del Noce. A quanto pare infatti il dirigente pensò di farlo uscire dai piani di viale Mazzini “a causa di alcune bugie che lui ha però ritenuto vere senza neppure concedere un confronto“. La decisione di Del Noce ha costretto Jocelyn a passare addirittura dieci anni senza lavorare. Nel corso dell’intervista l’autore francese ha voluto ricordare anche il suo grande amico Fabrizio Frizzi scomparso troppo presto. “Mi manca molto la sua risata – ha raccontato Jocelyn – condividevamo la passione per i motori. Insieme a Max Gazzé abbiamo corso in tutti i circuiti importanti e anche in alcune competizioni“.

Ormai da anni Jocelyn vive nel principato di Monaco insieme alla moglie la giornalista Alessandra Chianese e continua a dedicarsi al suo lavoro di sempre. Alla domanda se guarda mai la tv italiana ha candidamente risposto di non trovarla interessante, telegiornali a parte.