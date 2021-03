Venerdì sera è andata in onda su Rai1 il secondo appuntamento dello show Canzone Segreta. Il programma è condotto dall’attrice Serena Rossi, la prima ospite in studio è stata la spumeggiante Romina Power che ha creato un po’ di panico.

La cantante Romina Power, ex moglie di Albano Carrisi, è stata ospite, venerdì scorso, nel programma condotto da Serena Rossi, Canzone Segreta, in onda su Rai1. Accolta da un caloroso applauso del pubblico si accomoda sulla famosissima sedia bianca, inizia a chiacchierare ed attender l’inizio della sorpresa. Contestualmente sene delle voci in lontananza e la cantante cerca di capire e vedere chi fosse nonostante il buoi che la circondava. Quasi delusa, ironicamente commenta: “Non riesco a vedere chi c’è, sono accecata da tutte queste luci. Sono come quelle di Barbara D’Urso”.

Romina Power punzecchia Serena Rossi, gelo in studio

Una battuta decisamente inaspettata quella di Romina Power che spiazza sia la conduttrice Serena Rossi che il pubblico di Canzone segreta. Dopo un attimo di incertezza il pubblico applaude accompagnato da una fragorosa risata.

L’affermazione di Romina: “Non riesco a vedere chi c’è, sono accecata da tutte queste luci. Sono come quelle di Barbara D’Urso”, sembrerebbe una frecciatina, indirizzata a chi non è dato sapere. Forse alla stessa conduttrice del programma o addirittura a Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso, nei suoi programmi, ha ospitato diverse volte Loredana Lecciso, l’attuale compagna di Albano Carrisi e Romina Power ha più volte declinato gli inviti. Dopo questa battuta Barbarella replicherà? Vedremo.