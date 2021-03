Ha vinto Sanremo 2017, com’è diventato e cosa fa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2017 è andato in onda dal 7 all’11 febbraio ed è stato presentato per il terzo anno consecutivo da Carlo Conti

Ancora Carlo Conti per la terza volta consecutiva è stato scelto per condurre la sessantasettesima edizione del Festival della canzone italiana. Il presentatore toscano ha curato anche la direzione artistica ed è stato coadiuvato durante le quattro serate della kermesse da Maria De Filippi. I cantanti in gara erano 30 divisi tra 22 Campioni e 8 Nuove Proposte. Il Premio della critica intitolato a “Mia Martini” è andato a Maldestro con “Canzone per Federica” per i giovani e a Ermal Meta con “Vietato Morire” per i musicisti noti.

Il giovane Lele con il brano “Ora mai” ha trionfato nella categoria Nuove Proposte. Sul gradino più basso del podio si è piazzato ancora il cantautore albanese naturalizzato italiano mentre il secondo posto è stato occupato da Fiorella Mannoia con “Che sia benedetta”, una canzone che è un poderoso inno alla vita. Il singolo, scritto da Amara e Salvatore Mineo, ha ricevuto in poco tempo il disco di platino ed è contenuto nell’album “Combattente”.

Ha vinto il Festival di Sanremo 2017

La canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2017 è stata “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani. Un brano che è diventato un tormentone già da prima del termine della manifestazione canora. Un successo che ha venduto oltre 300 mila copie. Il cantautore di Carrara classe 1982 continua a sfornare buona musica, come l’album uscito nel 2020 dal titolo “Viceversa”. Quest’anno Gabbani è stato il paroliere di Ornella Vanoni componendo per lei la bellissima “Un sorriso dentro al pianto”, contenuta nel disco “Unica”.

Classifica degli Artisti in gara al Festival di Sanremo 2017 (con autori)

1º Francesco Gabbani Occidentali’s Karma F. Ilacqua, F. Gabbani, L. Chiaravalli e F. Gabbani

2º Fiorella Mannoia Che sia benedetta Amara e S. Mineo

3º Ermal Meta Vietato morire E. Meta

4º Michele Bravi Il diario degli errori Cheope, F. Abbate e G. Anastasi

5º Paola Turci Fatti bella per te G. Anania, L. Chiaravalli, D. Simonetta e P. Turci

6º Sergio Sylvestre Con te Giorgia, S. Sylvestre e S. Maiuolo

7º Fabrizio Moro Portami via F. Moro e R. Cardelli

8º Elodie Tutta colpa mia E. Marrone, O. Angiuli, G. Pollex e F. Cianciola

9º Bianca Atzei Ora esisti solo tu F. Silvestre

10º Samuel Vedrai Samuel, C. Rigano e R. Onori

11º Michele Zarrillo Mani nelle mani M. Zarrillo e G. Artegiani

12º Lodovica Comello Il cielo non mi basta A. Di Martino, F. Abbate, D. Faini e F. Ferraguzzo

13º Marco Masini Spostato di un secondo M. Masini, Zibba e D. Calvetti

14º Chiara Nessun posto è casa mia N. Verrienti e C. Verrienti

15º Alessio Bernabei Nel mezzo di un applauso R. Casalino, D. Faini e V. Casagrande

16º Clementino Ragazzi fuori C. Maccaro, F. Rizzo, P. M. Lombroni Capalbo e S. Tognini

NF (E4) Al Bano Di rose e di spine M. Fabrizio, A. Carrisi e K. Astarita

Gigi D’Alessio La prima stella G. D’Alessio

Ron L’ottava meraviglia M. Del Forno, Ron, E. Mangia e F. Caprara

Giusy Ferreri Fa talmente male R. Casalino, Takagi, Ketra e P. Catalano

Nesli & Alice Paba Do retta a te Nesli e Brando

Raige e Giulia Luzi Togliamoci la voglia L. Chiaravalli, A. Iammarino, A. Vella e Zibba

Il video ufficiale di “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani