Zodiaco, i segni più finti e falsi: di loro non ci si può fidare

Scopriamo quali segni zodiacali vengono considerati falsi: i loro comportamenti sono spesso studiati per raggiungere secondi fini e per questo bisognerebbe far attenzione a fidarsi di loro

“Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio“, narra un vecchio proverbio. In alcuni casi mai affermazione fu più vera. Purtroppo se per alcune persone è molto complicato fidarsi del prossimo, altri lo fanno con estrema genuinità lasciando così spazio anche a coloro che non si muovono esattamente con le migliori intenzioni. Per raggiungere i loro scopi sarebbero capaci di tutti, anche di mentire e manipolare le altre persone. Secondo gli astrologi questo aspetto caratteriale potrebbe avere a che fare anche con il proprio segno zodiacale. Scopriamo quali vengono considerati i più falsi dell’intero Zodiaco.

I segni zodiacali più falsi e finti, di loro non ci si può fidare

In questa categoria troviamo il segno dei Gemelli che molto spesso si rende protagonista di un vero e proprio doppio gioco. Lo fa per ottenere ciò che vuole, poco importa se per farlo potrebbe finire per usare le altre persone. Per questo motivo bisognerebbe stare molto attenti a fidarsi di un Gemelli, soprattutto se non lo si conosce a fondo.

Lo stesso vale per la Bilancia che utilizza una vera e propria “tecnica” per nascondere la propria falsità nei confronti degli altri. Agli occhi di chi lo circonda appare innocente e ispira fiducia anche grazie a un atteggiamento spesso mite e pacifico. Ma proprio questo non è altro che un modo per evitare discussioni, acquisire la fiducia del prossimo e agire quando meno se lo aspetta per raggiungere i propri scopi.

Poi troviamo il segno della Vergine, un vero professionista del settore. Le persone nate sotto la Vergine sono abili nel manipolare gli altri, cercando puntualmente l’occasione per approfittarsi della buona fede altrui. Si potrebbero definire come opportuniste, sempre pronte a entrare in azione e incantare gli altri attraverso un’ottima dialettica. L’arte dell’adulazione nasconde però spesso il desiderio di raggirare il soggetto in questione, nella speranza che possa così riporre fiducia nei suoi confronti.