Selvaggia Roma: “È arrivata la primavera” e si toglie tutti i vestiti FOTO

Selvaggia Roma: “È arrivata la primavera” e si toglie tutti i vestiti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha conquistato tutti con uno scatto pubblicato su Instagram

Selvaggia Roma è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di una delle ultime arrivate, entrata con l’annuncio del prolungamento del programma. Era entrata per mettere in difficoltà il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, perché con quest’ultimo aveva avuto una conoscenza importante e un interesse per lui non proprio trascurabile. Se all’inizio ha attirato l’odio delle fans della coppia, col passare delle settimane ha fatto conoscere un lato di sé davvero molto bello che ha conquistato tutti.

Selvaggia Roma, l’ultimo scatto pubblicato sul profilo di Instagram conquista tutti

Un vero e proprio uragano di energia, ha conquistato tutti con i suoi balletti in passerella in giardino, la sua simpatia innata e la sua capacità di dire sempre quello che pensa, è stato davvero un jolly per il programma. Nella casa ha stretto tante amicizie, in particolar modo con Tommaso Zorzi che ha sempre nutrito tanta stima e tanta simpatia per lei. Ad oggi su Instagram è seguitissima da milioni di persone che le vogliono bene, che guardano i suoi momenti di quotidianità e che le riempiono di commenti sotto ai post che pubblica sul suo profilo ogni settimana.

Selvaggia nella casa ha dimostrato di essere molto sensibile e anche molto simpatica, e si è scrollata di dosso i continui pregiudizi con cui deve fare i conti da quando ha fatto Temptation Island.