“Sono stanca, riposo un po'”: cena tra amici finita in tragedia

Domenica sera Francesca Martellini, 24 anni, è stata ritrovata senza vita sul letto dove stava riposando. Aperte le indagini.

“Sono stanca, riposo un po‘”: queste sono state le ultime parole che Francesca Martellini avrebbe riferito ai suoi amici. Il dramma ha colpito un’abitazione di Pineto, in provincia di Teramo, dove la residente 24enne di Roseto si trovava ospite a cena. La donna è stata ritrovata senza vita la sera di domenica 21 marzo. Il suo cadavere era steso sul letto. Stando a quanto riferiscono i media locali, durante la serata la giovane aveva deciso di coricarsi per riprendersi da un’improvvisa sensazione di malessere e affaticamento. A scoprire la salma è stato un amico tra gli altri conoscenti presenti alla cena.

L’ipotesi dell’overdose da stupefacenti

Secondo quanto riportano le dichiarazioni ufficiali dei carabinieri di Giulianova, Francesca si era messa a letto perché aveva accusato un malessere dopo cena. Di conseguenza, dopo aver mangiato, la 24enne decise di stendersi momentaneamente sul letto per riprendersi. Da quel momento Francesca Martellini non si è più rialzata. Terrorizzati, gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante il tentativo di rianimazione la paziente non ce l’ha fatta ed è stata dichiarata morta dal personale medico.

Le cause del decesso restano ignote. Pertanto è stata aperta un’indagine affidata alle forze dell’ordine locali. In attesa dei risultati dell’autopsia, i carabinieri hanno interrogato tutti i suoi amici presenti alla cena di domenica sera. Sulla salma della vittima non sono stati rinvenuti segni evidenti di abuso o violenza: l’ipotesi prevalente associa la morte della giovane a una potenziale overdose di stupefacenti.

Il volto di Francesca Martellini era molto noto nel comune di Roseto. La sua improvvisa scomparsa ha scioccato l’intera comunità.

Fonte Abbruzzo City Rumors