Sei stressato e non riesci a capire il perché? Oggi vi sveliamo quali sono i sintomi per capire l’arrivo dello stress, ecco i dettagli

Lo stress fa parte della nostra vita fin da quando siamo nati, ma non sempre riusciamo a capire il motivo del suo arrivo o quali sono i sintomi che scaturisce poi nel corso del periodo in considerazione. C’è chi lo collega al lavoro, chi alla famiglia, allo studio o ad una storia d’amore. In ognuno di noi è diverso, ma la cosa comune è capire quali sono gli effetti. Oggi vi riportiamo gli otto sintomi che dimostrano che state nel pieno di un periodo delicato.

I otto sintomi da stress: quali sono?

Esistono otto sintomi che ci permettono di capire se siamo in un periodo di stress. Ecco quali sono:

Sbalzi d’umore: Cambiare idea continuamente, essere lunatici solo in un determinato periodo. Irrequietezza: Non riuscire ad essere pazienti con chi si ha intorno. Anche questo è un sintomo. Non riesci a stare tranquillo: essere impulsivo, non riuscire a mantenere la calma, essere iperattivo. Il nostro peso è incontrollato: Si mangia di più o si saltano i pasti. Lo stress causa la perdita di cellule di ossigeno. Non smettere di pensare ai problemi: stress genera stress, ansia e malessere fisico e mentale. Il tuo corpo soffre di dolori: diarrea, muscoli tesi, problemi di stomaco, tensione eccessiva, mal di testa, artrite: tutti segnali che il nostro corpo dà in periodi di stress. Non dormi bene: Quando la tensione è troppa il nostro corpo non riposa, e quindi non dormiamo bene. L’insonnia è uno dei sintomi più presenti. Perdita dei capelli: lo stress aumenta la caduta dei capelli, chi è stressato perde circa cento capelli al giorno.

In questi periodi una buona tisana, ascoltare musica o leggere un buon libro vi aiuterà a combattere meglio lo stress. Non esistono medicine per curarlo, ma solo la buona volontà.