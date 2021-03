Un omicidio-suicidio efferato: un uomo ha ucciso la madre e il cane, per poi gettarsi dal quarto piano. Il dramma sconvolgente a Saluzzo, provincia di Cuneo

Una tragedia inaspettata ha sconvolto la comunità di Saluzzo, in provincia di Cuneo. La pensionata Giuseppina Moiso, di 81 anni, è stata massacrata dal figlio Umberto Ciauri, operaio 47enne, nel loro appartamento. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, quando l’anziana donna è stata sorpresa nel sonno e uccisa a martellate. Non avrebbe nemmeno cercato di difendersi.

Ma la furia dell’uomo non si è placata con questo omicidio. Ciauri infatti si è avventato anche sul cane, stavolta con un coltello, lasciandolo morto nel soggiorno di casa. L’uomo poi ha tentato di togliersi la vita, prima tagliandosi i polsi, e poi gettandosi dal balcone dell’abitazione, situata al quarto piano di un palazzo di Corso Roma.

LEGGI ANCHE -> Incendio divampa in un’abitazione: morto un uomo

Uccide la madre e il cane, poi si butta dal quarto piano. Un dramma sconvolgente

LEGGI ANCHE -> Furgoncino si schianta contro il guardrail: morto un ragazzo, grave il collega

Dei passanti hanno visto l’operaio lanciarsi dal balcone, e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. All’arrivo del 118 per Ciauri non c’era più nulla da fare. I Carabinieri hanno poi fatto irruzione nell’appartamento dove abitavano madre e figlio, e si sono ritrovati davanti la macabra scena.

I militari hanno poi raccolto la testimonianza dei vicini di casa, che hanno assicurato di non aver sentito nè liti nè urla provenire dalla casa in cui si è consumata la tragedia. I Carabinieri non hanno rinvenuto nemmeno biglietti d’addio, compatibili con la premeditazione del folle gesto. Al momento quindi non è ancora chiaro il movente di Ciauri. Sembra tuttavia che l’uomo soffrisse da tempo di problemi psichici, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sull’efferato omicidio-suicidio il sostituto procuratore Alberto Braghin della Procura di Cuneo ha aperto un fascicolo. Le indagini saranno portate avanti dai Carabinieri di Saluzzo.