Un Posto al Sole anticipazioni 22 marzo: Filippo in pericolo di vita? Dalla gioia all’incubo: appena appreso della gravidanza di sua moglie, avrà cattive notizie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Filippo continua a sottovalutare i suoi mal di testa, in particolar modo ora che è così felice della notizia che gli ha dato sua moglie Serena. La Cirillo, infatti, gli ha rivelato di aspettare un bambino e lui stava aspettando questo momento da tanti anni oramai. In tutto ciò, però, continua a non dare peso ai suoi malesseri: cosa gli sta succedendo? Potrebbe avere un brutto male ed essere addirittura in pericolo di vita senza saperlo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Rossella non riesce a credere che Patrizio l’abbia tradita un’altra volta. Per anni sono stati lontani e pensava che fosse cambiato, che questa volta di lui poteva fidarsi, e invece lui l’ha tradita di nuovo e questa volta con Clara, per cui si è preso una sbandata lo scorso anno quando l’è stato molto vicino per la questione con Alberto. Silvia e Michele riescono a trovare un modo per esserle vicini e aiutarla, in particolar modo ora che non ha più la forza di proseguire con la tesi per cui ha lavorato così tanto tempo. In particolar modo nell’ultimo periodo che sperava di riuscire a finirla in tempo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Guido e Mariella sono sempre più coinvolte nelle ansie di prestazione di Salvatore nei confronti di Bruno e Morgana.