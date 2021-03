Uno Mattina, Massimo Ghini ricorda Nino Manfredi: “C’è una cosa non vi ho mai detto”

Ospiti a Uno Mattina l’attore Massimo Ghini e Luca Manfredi che hanno ricordato il centenario dalla nascita del comico e attore laziale

Intervista doppia davvero molto toccante quella appena avvenuta nello studio di Uno Mattina dove Marco Frittella e Monica Giandotti hanno incontrato l’attore Massimo Ghini e il figlio di Nino Manfredi, Luca. L’occasione è quella di ricordare il centenario della nascita del regista e attore italiano che proprio oggi, il 22 marzo del 1921, nasceva a Castro dei Volsci, Frosinone.

Per ricordarlo stasera su Rai Uno verrà trasmessa anche il film con Elio Germano e Miriam Leone “In arte Nino” mentre per la prima volta in assoluto alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400) e in streaming su NOW, il documentario “Uno, nessuno, cento Nino” diretto proprio dal figlio Luca.

Luca racconta ai conduttori com’era suo padre che nell’immaginario comune doveva essere molto divertente, confessa invece che “quando aveva la luna storta a casa era meglio evitarlo per non correre rischi inutili”. Lo ha però assecondato quando ha abbandonato medicina e si è dedicato alla scrittura.

Frittella gli chiede quasi subito quale è stato il personaggio che suo padre ha amato di più recitare tra i tanti messi in scena. Luca Manfredi non ha dubbi: “Nino Garofoli di Pane e Cioccolato! Perché racconta la vita di un immigrato, come fu in precedenza anche mio nonno che arrivò in America per fare il minatore e poi vi rimase 34 anni”.

Massimo Ghini racconta un Nino inedito, “E’ un monumento all’italianità”

Presente in studio anche l’attore Massimo Ghini che con Nino ha collaborato in diverse pellicole, come è mostrato nelle clip video trasmesse nel led durante l’intervista. Frittella gli chiede com’era Nino in veste di attore e lui non esita a confessare che “parliamo di un monumento all’italianità nel mondo, tra tutti gli attori forse il più americano di tutti per professionalità e maniacalità tecnica”.

Ghini è commosso nel ricordare quello che per lui è stato un mentore nei suoi anni di formazione e di gavetta sul campo. “Lui aveva il fuoco sacro della vocazione”, spiega a Monica Giandotti che vuole sapere se esiste un’alternativa al voler fare l’attore se si è predisposti.

Massimo spiega anche che lo stesso è stato per lui che da sempre sapeva quello che voleva fare, nonostante alla famiglia per anni mentì dicendo che stava studiando per diventare direttore d’orchestra.