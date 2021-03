Uomini e Donne, l’addio inatteso fa calare il gelo in studio

L’inatteso addio ad “Uomini e Donne” fa calare il gelo in studio. Poi una familiare new entry stravolge il gioco e torna l’entusiasmo.

Nella nuova puntata della trasmissione d’intrattenimento di “Uomini e Donne“, condotta da Maria De Filippi ed in onda nella giornata di oggi, è giunto il momento che i suoi telespettatori dicano addio ad uno dei cavalieri più carismatici che hanno ravvivato la scena sentimentale nel corso delle ultime settimane. Soltanto pochi giorni fa si era in attesa di una romantica esterna che potesse decidere le sorti di una coppia emergente in questa lunga stagione televisiva.

Si tratta del cavaliere, nonché ex bartender di origini siciliane, Gero Natale al fianco della sua dama Samantha Curcio che, dopo aver scoperto la cattiva notizia, si rattristerà non poco.

Uomini e Donne: all’addio cala il gelo in studio, poi torna l’entusiasmo

Mentre Maria è alle prese con gli ultimi chiarimenti in merito alla situazione sentimentale di Gemma Galgani, ed in particolar modo sui futuri ma per il momenti vani risvolti con Maurizio, si avvicina sempre di più il momento di salutare definitivamente Gero.

Fra la sempre meno celata incomprensione di Samantha verso la risoluta volontà del cavaliere nel ritirarsi, soprattutto in seguito alla loro esterna, il pubblico assiste ad un ulteriore colpo di scena: a lasciare il programma sarà anche la stessa dama.

Eppure qualche sospetto sul fallimento della sua figura di impeccabile cavaliere pare che sia stato ben mostrato dai pareri di alcuni fedeli telespettatori. “Gero ha lo stesso entusiasmo che avevo a 8 anni quando mia madre mi preparava il minestrone“, ha sentenziato un utente sulla pagina ufficiale Instagram del programma. Oppure un altro ha sarcasticamente ammesso: “Gero il bel tenebroso, che tutte credono ci sia il mondo dietro a quel mistero, e poi non c’è niente“.

Ma al di là dei pareri che potrebbero sancire soltanto motivazioni esterne alla trasmissione, a rincuorare l’animo dei presenti e del pubblico sarà una new entry molto familiare. A tornare in studio dopo una lunga assenza di tre mesi sarà il tanto acclamato Nicola Vivarelli.