Uomini e Donne, brutto colpo per Samantha: “Non sono pazza”

Uomini e Donne, brutto colpo per Samantha: la scelta spiazza tutti. La tronista ha deciso di frequentare Gero ma lui le ha rivelato di voler lasciare il programma di Maria De Filippi

Non è stata una puntata facile per Samantha Curcio: la tronista più amata del momento ha dovuto fare i conti con un brutto colpo che non si aspettava di dover vivere a Uomini e Donne, dove è andata per essere corteggiata e conoscere qualcuno. Samantha aveva messo gli occhi su Gero, corteggiatore del parterre degli uomini over, e hanno provato ad uscire ma lui oggi in studio ha comunicato di voler lasciare il programma. Poco prima che andasse via, Gero ha parlato anche con un’altra sua corteggiatrice e Samantha ha scoperto un po’ di retroscena.

Uomini e Donne, colpo di scena prima dell’addio di Gero: Samantha ci rimane male

La ragazza, infatti, ha rivelato che in esterna con lei Gero le ha raccontato di essere uscito con Samantha solo per cortesia e non perché ci fosse un interesse reciproco. Samantha ci è rimasta molto male e gli ha ricordato quando le ha detto di essere rimasto solo per lei. Gero ha raccontato di aver nutrito della curiosità per lei, perché vedeva che lo guardava, ma non c’era nulla di più. Alla fine, nonostante il fraintendimento poco chiaro, si sono salutati con il sorriso e con gli auguri migliori per il futuro.

Gero ha avuto dei ripensamenti e vorrebbe lasciare il programma… Come reagiranno Samantha e Lara? #UominieDonne pic.twitter.com/D786iBoBiO — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 22, 2021

Tina ha girato un po’ il coltello nella piaga, dicendo che anche lei non aveva visto questo interesse da parte di Gero. Samantha non era della stessa opinione: “Non sono pazza, non mi sono fatta un film“.