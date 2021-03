Uomini e Donne, concorrenti rimasti senza lavoro, i motivi e la disperazione

Il Coronavirus ha portato un bel po’ di beghe alle persone. Anche Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno avuto gravi ripercussioni a lavoro. Lui ora è in cassa integrazione, mentre lei sta tentando di lavorare come influencer sui social. Ecco tutti i dettagli.

Sono moltissime le persone che hanno dovuto fare delle rinunce a causa della pandemia. Tra tutte, anche Ursula Bennardo e Sossio Aruta, entrambi ex partecipanti di Uomini e Donne.

I due, dopo tanti alti e bassi, si sono messi insieme e hanno dato vita anche ad una bellissima bambina, nata nel 2019.

Prima della pandemia, la coppia aveva deciso di andare all’altare nel giugno 2021, ma hanno dovuto annullare tutto a causa delle norme attuali dove vengono impediti assembrante, ecc.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo in difficoltò economiche: cosa stanno facendo oggi

Questo non è sicuramente un periodo facile per Sossio e Ursula visto che entrambi hanno perso in lavoro. Lui, prima della pandemia, giocava a calcio, mentre lei lavorava dentro il negozio di parrucchieri di famiglia.

Sossio aveva trovato lavoro in un supermercato ma attualmente, come tanti altri lavoratori, si trova in cassa integrazione. Il suo sogno sarebbe quello di poter diventare allenatore di calcio oppure opinionista sportivo in qualche programma televisivo.

In quanto ad Ursula, attualmente lavora sui social come influencer. Nei giorni scorsi ha anche commentato la scelta di Riccardo Guernieri e Roberta Di Padua: “Come lui, genuina e una persona non costruita o che vive solo per la popolarità e i social”. Una vera e propria frecciatina all’ex di Riccardo Ida Platano con cui non c’è mai stata tanta simpatia, neanche quando erano entrambe in studio a Uomini e Donne.

Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi sviluppi su tutta la situazione legata al virus. Ormai la primavera è arrivata e anche per Ursula e Sossio dovrebbero semplificarsi le cose in ambito lavorativo, con l’arrivo di restrizioni decisamente meno rigide.