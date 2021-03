Usa-Russia, fa tremare la dichiarazione del Cremlino su una sua temibile “valigetta”

Si inaspriscono i toni fra Usa e Russia: l’ultima bordata arriva dal Cremlino da cui fanno sapere che il Presidente Putin porta sempre con sé un’importante valigetta.

Non accennano a migliorare i rapporti tra Russia e Usa. Il (non) confronto tra Joe Biden e Vladimir Putin sembra essere giunto ai minimi termini e le due parti non accennano a mostrare segni di pentimento per le dichiarazioni reciprocamente rivoltesi.

Attacchi, più o meno velati, ormai sono argomenti quotidiani. E se da un lato il Presidente degli Stati Uniti non ha stentato a definire il suo corrispettivo russo un assassino, dall’altro capo del mondo il Cremlino ha risposto con ironia citando un vecchio adagio “Chi lo dice, lo è”. Per non parlare della figurativa “sentenza” inviata da Putin a Biden di “buona salute” che è suonata proprio come una maledizione dato che il neo inquilino della casa Bianca, poco dopo, sarebbe caduto rovinosamente dalle scale del suo Air Force One. Insomma, una guerra (fortunatamente ad oggi esclusivamente diplomatica) che però considerando il suo andamento sta facendo presagire ben altri scenari. Soprattutto all’esito di una dichiarazione giunta dall’ufficio stampa russo all’esito di una breve vacanza del Presidente.

Usa-Russia, aumentano le tensioni: la bordata del Cremlino alla Casa Bianca sulla “valigetta nucleare”

“Il presidente russo Vladimir Putin porta sempre con sé tutti gli strumenti di comunicazione necessari, compresi quelli strategici, ovunque si trovi“. Queste le dichiarazioni di Dmitry Peskov in risposta ad una provocatoria domanda avanzatagli all’esito di una vacanza siberiana del Presidente con il Ministro della Difesa Serghei Shoigu. Gli sarebbe, infatti, stato chiesto se Putin, anche in questo momento di svago, avesse portato con sè la sua “valigetta nucleare“.

Una risposta a tono che se ai più è sembrato un riscontro di puro sarcasmo, in altri ha ingenerato non pochi timori. Soprattutto adesso che le tensioni con gli Usa si fanno sempre più accese. E proprio a tal proposito il portavoce del Cremlino ha ribadito che in calendario non è previsto alcun incontro con Biden a causa proprio di un rifiuto da parte di quest’ultimo. Putin, a dire di Peskov, si era offerto per un confronto, ma l’invito non sarebbe stato accolto dall’altra “compagine”.

Il breve periodo di ferie, solo un weekend, del Presidente è stato raccontato attraverso numerosi scatti che lo vedono all’interno della Taiga Siberiana alla guida di un cingolato da neve in versione survivor. Forse una risposta a Biden? Impossibile dirlo.

M.S.