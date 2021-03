Vera Gemma e il 22enne Jedà uniti da un forte amore. Svelati retroscena

Vera Gemma e Jedà sono uniti da un grande amore. Sono emersi maggiori dettagli sulla nascita della loro storia.

Vera Gemma è tra le concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. L’attrice in passato aveva già partecipato a un game show. A Pechino Express aveva fatto coppia con Asia Argento. 50 anni, Gemma ha ottenuto già molti consensi in questo inizio di Isola. La figlia del noto attore Giuliano Gemma fin da piccola è stata appassionata al mondo del cinema tanto da farne il suo lavoro. Ha recitato in innumerevoli pellicole. Nella sua carriera ha pubblicato due libri.

L’attrice romana inoltre ha catturato di recente l’attenzione in merito alla sua vita sentimentale. E’ infatti legata a un compagno più giovane di 28 anni. Si tratta di Jedà, un manager attivo nel settore musicale. La loro storia d’amore è nata da un anno e procede a gonfie vele.

Durante la puntata di ieri a Live Non è la d’Urso, a commentare il loro amore è stata la sorella di Vera. Giuliana ha espresso grande rispetto per Jedà.

Vera Gemma: il corteggiamento lunghissimo da parte di Jedà

“In gamba, responsabile, devo dire che a me piace. Non ho nulla in contrario, non capisco perché le persone si stupiscono ancora di questo”, le parole della sorella.

Durante la puntata è intervenuto anche Biagio D’Anelli che ha rivelato come il manager 22enne abbia tentato di conquistare l’attrice per ben nove mesi. Durante il lockdown le ha dedicato molte canzoni. Ora i due vivono insieme a Roma.

Mentre Vera è impegnata sull’Isola, Jedà si trova nella capitale per prendersi cura del figlio dell’attrice Maximus. Quest’ultimo è nato dalla storia con il musicista Henry Harris. In passato l’attrice è stata inoltre sposata con Jamil, campione di Kung Fu.