A “La Vita in Diretta” del 22 marzo il giornalista conduttore Alberto Matano torna sull’incidente di Gianni Morandi, dopo le ustioni alle mani che si è provocato dopo essere inciampato su delle sterpaglie in fiamme nella sua proprietà di San Lazzaro.

Ora il peggio è passato e il cantante vaga per le corsie dell’ospedale Bufalini di Cesena con il camice e le braccia, le mani e le ginocchia bendate. Fa qualche battuta al personale del reparto e poi dice: “Sono stato proprio un ragazzo fortunato“.

Gianni Morandi da tanto tempo ormai ha scelto di vivere in campagna, tra le colline bolognesi, tra la musica, il buon cibo e la terra. Proprio lì, l’11 marzo mentre bruciava delle sterpaglie, è inciampato ustionandosi le mani e le gambe. Nonostante fosse solo è riuscito a tornare a casa e chiedere aiuto.

Le condizioni di Gianni Morandi

“Gianni Morandi si trova nel centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena da 11 giorni – dice l’inviato de La Vita in Diretta – questa mattina abbiamo cercato di capire se sarebbe stato emanato un nuovo bollettino riguardo le sue condizioni e ci hanno detto che non verrà emanato perché quello della settimana scorsa poteva andare bene anche in questa settimana”.

“Non ci sono stati peggioramenti – racconta l’inviato de La Vita In Diretta – Non sappiamo però quando verrà dimesso e i suoi fans sono trepidanti, qualcuno dice che le sue mani con le quali suona la chitarra sono patrimonio dell’Unesco“.