Alice De Bortoli: dal Collegio a influencer, i fan impazziscono – FOTO

Alice De Bortoli si sta facendo strada nel mondo del web, dopo il Collegio la sua vita è cambiata, le sue foto sono virali, che spettacolo

Il pubblico giovanile l’ha conosciuta in una delle ultime edizioni del Collegio, programma televisivo in onda su Rai 2, molto seguito dai più piccoli. Oggi Alice De Bortoli è una ragazza molto nota sul web visto il suo seguito su Instagram. Quasi due milioni infatti la supportano e condividono con lei messaggi e like. La giovane è del 2003 ed ha appena compiuto diciotto anni. Il suo futuro è ancora tuto da scrivere, ma bionda ha le idee chiare.

Alice De Bortoli: cosa mostra su Instagram? FOTO

Formosa, ha un fisico che non passa di certo inosservato. Alice De Bortoli sa bene cosa piace ai suoi fan e mostra tutte le sue qualità. Infatti non perde occasione di pubblicare foto o video dove i dettagli non mancano mai, come nell’ultimo post in cui indossa un completo di jeans. La camicia è legata e semi sbottonata, tra un bottone e l’altro si vede tutto e i fan non riescono a non commentare. Cuori e occhi dolci non mancano mai sotto ai suoi scatti fatti di naturalezza e semplicità. La ragazza ha bellezza da vendere ed il futuro è nelle sue mani.

Dal Collegio a influencer il passo è breve e Alice sembra ci stia riuscendo alla grande ad entrare nel mondo del web, gli attributi non le mancano e la determinazione ne ha da vendere. L’impegno e la buona volontà ripagano sempre e la De Bortoli sembra proprio aver preso il piede giusto.