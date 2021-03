Alone di mistero su Franco Battiato. 76 anni festeggiati in silenzio

Franco Battiato ha compiuto 76 anni. Inondato di auguri da parte dei fan non è apparso nulla sui social. Alone di mistero sulla sua salute.

🎵 E nei tuoi occhi che piangono

Mille ricordi non muoiono 🎵 Il #23marzo è il compleanno del maestro #FrancoBattiato, che compie 76 anni 🎂 Festeggiamo con la sua “Te lo leggo negli occhi” ❤ pic.twitter.com/eFAFLJOwXh — Rai Radio2 (@RaiRadio2) March 22, 2021

Franco Battiato è finito nei trend di Twitter. L’hashtag accompagnato dal suo nome è andato virale proprio il giorno del suo compleanno. Innumerevoli i commenti di auguri da parte dei suoi fan. Oggi il noto cantautore siciliano ha spento 76 candeline. Un’icona senza tempo che ha segnato la storia della musica.

I fan rompono il silenzio del cantante. Sui social non è stato pubblicato nulla in occasione del compleanno. Negli ultimi tempi nell’aria indiscrezioni in merito a una presunta malattia dopo la sua uscita dalle scene. Vige riserbo in merito alla sua salute.

La sua voce continua ad accompagnare le generazioni che rimangono ancora incantate ad ascoltarla. Sul palco di Sanremo Colapesce e Dimartino hanno interpretato il suo brano “Povera patria”. L’ultimo verso è stato cantato dalla voce originale del cantante.

Franco Battiato, da 3 anni lontano dalle scene: pagine social ferme

Franco Battiato festeggia oggi 76 anni. Seppur sia stato protagonista oggi sui social dove i fan lo hanno sommerso di commenti, i suoi profili non sono aggiornati dalla fine del 2020. L’ultimo avviso era relativo alla possibilità di assistere al suo concerto del 2004 al teatro Greco di Segesta on demand. Il filmato è stato realizzato da Rai International. La comunicazione precedente risaliva al 2019. Era stata pubblicata una foto del cantante in occasione del disco “Torneremo ancora”, raccolta di brani dal passato. Tra questi un’omonima nuova canzone.

Mentre il cantante festeggia in silenzio i 76 anni, su Twitter è apparso un muro di post in suo onore. Tra dediche da parte dei fan e immagini in suo ricordo. Stessa cosa su Instagram nelle innumerevoli pagine a lui dedicate.

Un omaggio al cantante che 50 anni fa esordiva a Milano con la firma del suo primo contratto discografico. Da lì un percorso nel mondo musicale incredibile.

È disponibile on demand su www.internationalmusic.it/franco-battiato-live-a-segesta la registrazione del concerto al teatro greco di Segesta del 29 luglio 2004 Pubblicato da Franco Battiato su Giovedì 10 dicembre 2020

Sono quasi tre anni che Battiato si è ritirato dalle scene. Ma nel pubblico rimane vivo il ricordo della sua musica e del suo talento.