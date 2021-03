Ambra Lombardo, la scollatura ‘strizzata’ fa impazzire i fan – FOTO

Ambra Lombardo elegantissima e seducente, l’abito fa trasparire una scollatura super in primo piano: curve che fanno sognare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Il fascino genuino e irresistibile di Ambra Lombardo continua a incantare sempre i fan. La siciliana classe 1986 è un personaggio sicuramente atipico nel mondo dello showbusiness. Bellissima e influencer di grande spicco, ma anche molto dedita alla cultura, essendo professoressa di un liceo milanese.

Seconda a Miss Italia nel 2004, dietro Cristina Chiabotto, e concorrente del Grande Fratello nel 2016, continua a svolgere la sua attività di modella. Su Instagram, regala immagini davvero da infarto. Occhi che non ammettono repliche e forme sinuose e intriganti sono le sue armi vincenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ambra Lombardo, la sexy professoressa confessa la sua più grande paura – FOTO

Ambra Lombardo, in camerino prima di andare in onda è da sballo: sguardo ammaliante, forme esplosive

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ambra Lombardo, un selfie da adolescente molto sexy: bellezza da capogiro – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

In questa stagione televisiva, la stiamo vedendo all’opera anche come ospite di Tiki Taka, il programma di approfondimento calcistico delle reti Mediaset. Il calcio è infatti una delle sue grandi passioni e la ribalta televisiva è un’occasione per lei per portare agli spettatori anche sprazzi di alta cultura.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ma a rapire principalmente l’attenzione rimane il suo fascino sensuale e magnetico. Ambra posta sul suo profilo Instagram scatti in camerino, prima di andare in onda. Mettendo in mostra il vestito elegantissimo che indossava, anche se con qualche difficoltà.

Un abito bianco con corpetto nero al di sotto, davvero molto aderente. Infatti lei spiega: “Mi sentivo strizzata”. Ma i fan ringraziano, dato che a risaltare in primo piano è il suo decolletè, davvero esplosivo. Un lato A che buca lo schermo e lascia senza fiato.