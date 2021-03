Amici 2021, la lite supera ogni limite e scoppia la crisi: “Questo è bullismo”. Dopo quello che è accaduto durante il daytime di oggi, i social sono impazziti contro Rosa

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla fase serale del programma e i ragazzi non sono stati divisi, a differenza delle altre volte. Tutte le squadre sono in una sola casa, motivo per cui è molto più facile che scoppino le liti durante le strategie e le assegnazioni dei pezzi. Da diverse settimane, oramai, nel programma è in corso una piccola battaglia tra Rosa Di Grazia e Alessandra Celentano, che ha fatto arrivare Serena, una ballerina di danza classica che viene spesso messa a paragone con lei. Oggi, dopo settimane di guerre, Serena è esplosa in un pianto disperato.

Amici 20, Serena e Rosa litigano. Il web esplode

Da un po’ di tempo oramai l’atteggiamento di Rosa infastidisce il web, in tanti urlano al bullismo e oggi è venuto tutto a galla. Mentre lei si lamentava della coreografia che Alessandra ha scelto, che serve solamente a mettere in mostra le doti della sua amica Serena, quest’ultima è scoppiata in un pianto disperato e ha cominciato a tremare senza sosta. Gli altri allievi, così come sul web, hanno fatto notare a Rosa che il suo atteggiamento nei confronti di Serena da quando è entrata è troppo duro.

Rosa si è arrabbiata molto per questa situazione, l’ha accusata di vittimismo e tutti gli altri invece di essere falsi.