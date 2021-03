Amici: nuove sfide per il serale, la Celentano attacca ancora

E’ in arrivo la seconda puntata del serale di Amici e gli allievi si stanno preparando al meglio Arrivano le nuove sfide, una in particolare

Oggi è il giorno dei lanci di nuove sfide per Amici, il programma in onda il sabato sera condotto da Maria De Filippi. Gli allievi hanno appena aperto la busta dove sono scritte tutte le cose che dovranno andare ad affrontare. I guanti di sfida sono quelli più preoccupanti specialmente per la ballerina Rosa che a quanto pare non va molto a genio all’insegnante Alessandra Celentano e quest’ultima fa di tutto per metterla in difficoltà. Per fortuna accanto alla concorrente c’è Lorella Cuccarini, sempre pronta a prendere in mano la situazione.

Amici nuove sfide: cosa fa la Celentano?

Un nuovo guanto di sfida per la ballerina Rosa, allieva di Lorella Cuccarini. Ovviamente l’idea è di Alessandra Celentano che cerca sempre di metterla alla prova. Questa volta sarà una coreografia di un passo a due di valzer e come al solito la sfidante sarà Serena. Gli altri guati saranno per Enula vs Ibla che si esibiranno con la canzone Taki taki di Dj Snake feat Selena Gomez, Ozuna e Cardi B; Deddy vs Raffaele con il brano Listen di Beyoncé.

La terza sfida è quella tra Raffaele e Leonardo con il brano Hey mama di David Guetta featuring Bebe Rexha, Nicki Minaj e Afrojack. Poi ancora Martina dovrà esibirsi in una coreografia neoclassica contro Serena. Per molti non si tratta di sfide eque e sono pronti a parlarne con i propri insegnanti. Come è successo nella puntata precedente, i tutor potranno decidere se accettare o meno la prova.

Per il momento dal sito ufficiale di Amici non arrivano altre notizie, il pubblico non vede l’ora di sapere quale sarà la scelta della Cuccarini nei confronti di Rosa. La Celentano questa volta l’ha fatta grossa.