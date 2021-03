Le App Google si chiudono da sole? Ecco come risolvere il problema

Diversi utenti hanno segnalato che mentre si stanno usando alcune app di Google queste si chiudono da sole. Risolvere il problema è più semplice di quanto si possa pensare

Oggi 23 marzo sono arrivate diverse segnalazioni da parte di diversi utenti che si sono visti chiudere da sole alcune app di Google mentre le si stava usando. Il problema a quanto pare ha riguardato in particolare, fra le altre applicazioni Android, Google Play e Gmail. Un disagio che ha spinto immediatamente il colosso di Mountain View a mettersi immediatamente al lavoro per ripristinare il loro corretto funzionamento. A causare il danno a quanto pare è stata una componente del sistema operativo, chiamata Android System WebView che permette agli utenti di navigare come se lo si facesse attraverso Google Chrome. Il crash delle app ha immediatamente allertato gli utenti che hanno letteralmente invaso il web con ricerche al fine di trovare il giusto suggerimento per risolvere il problema nel minor tempo possibile. In particolar modo sono stati presi d’assalto i canali social di Twitter.

Risolto il problema della app Google che si chiudono da sole

L’enorme fastidio, oltre che disagio, di vedersi chiudere da sola un app mentre la si sta usando sul proprio smartphone è fortunatamente finito nel giro di poche ore. Fra i consigli più gettonati che hanno seguito milioni di utenti uno dei più efficaci è stato condiviso tramite il profilo Twitter di Samsung. In questo caso infatti si invitava gli utenti a disinstallare gli aggiornamenti di Android System WebView. Per farlo in realtà sono bastati pochissimi passaggi molto intuitivi. Bastava infatti cercare nella sezione “App” le “Impostazioni generali“. Nel giro di qualche ora comunque che le applicazioni di Google hanno mostrato tale pecca è arrivata la soluzione definitiva al problema da parte dei tecnici di Mountain View.

Google ha infatti fatto sapere attraverso un blog che ha reso disponibile un aggiornamento, disponibile su Play Store, capace di annullare il crash che ha interessato le sue app. Agli utenti il colosso dei motori di ricerca ha chiesto di scaricare quindi l’aggiornamento non solo per Android System WebView ma anche per Chrome.