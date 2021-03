Una bambina di soli 4 anni è morta dopo essere stata brutalmente attaccata da un branco di cinque cani davanti alla casa vacanze, dove si trovava con la famiglia.

Assalita ed uccisa da un branco di cani poco dopo essere uscita dalla casa vacanze in cui alloggiava la sua famiglia. Così è morta una bambina di soli 4 anni ad Al Washaila, sobborgo a pochi chilometri da Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita. A lanciare l’allarme sarebbe stata la madre della vittima accortasi di quanto stesse accadendo sentendo le urla della figlia. Subito soccorsa, la piccola è stata trasportata in ospedale, dove purtroppo è morta per le gravissime ferite riportate.

Leggi anche —> Orrore in cortile: bambino di 3 anni sbranato dai cani del vicino

Arabia Saudita, assalita da un branco di cani davanti casa: morta bambina di 4 anni

Leggi anche —> Tragedia in stazione: neonata morta investita da un treno

Una bambina di soli 4 anni di nome Shahd è stata uccisa da un branco di cani che l’ha attaccata non appena essere uscita dalla casa vacanze, dove alloggiava insieme alla famiglia. È accaduto venerdì 12 marzo nel sobborgo di Al Washaila, a circa 25 chilometri da Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dalla redazione di Gulf News, la piccola sarebbe stata assalita da cinque cani che l’avrebbero morsa ripetutamente. Le sue urla strazianti hanno allarmato la madre che, uscita dalla casa, ha lanciato l’allarme ritrovandosi davanti alla terribile scena con il corpo dilaniato della bimba in una pozza di sangue.

Alcuni passanti hanno cacciato via i cani, mentre sul posto sono arrivate le squadre di paramedici che hanno prestato le prime cure alla vittima e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Qui, purtroppo, ogni tentativo da parte del personale medico è risultato inutile: il cuore della piccola ha smesso di battere alcune ore più tardi per via delle gravissime ferite riportate.

Per gli accertamenti sul caso, sono intervenuti sul luogo anche le autorità del Paese che hanno raccolto le testimonianze dei presenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità locale ed in particolare i familiari di Shahd. Lo zio ha commentato l’accaduto spiegando, come riporta Gulf News, che nella zona ci sono molti cani randagi, la cui presenza mette a repentaglio la vita di molte persone. L’uomo ha poi lanciato un appello alle autorità chiedendo dei provvedimenti urgenti affinché certe disgrazie non si ripetano.