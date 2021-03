Aurora Ramazzotti, svela il suo tabù sul sesso in diretta: clamore sui social

La beffarda figlia d’arte Aurora Ramazzotti svela tutti i suoi tabù più intimi in diretta ed è subito grande clamore sui social.

La giovane artista musicale emergente nonché figlia d’arte, Aurora Ramazzotti, è da poco entrata con entusiasmo a far parte del cast della trasmissione de “Le Iene” in onda con strepitoso successo su Italia 1 da diverse annualità. Ma quest’oggi a scatenare un cuocente clamore su tutti i social network non è stato uno dei suoi servizi realizzati per il programma, quanto un dettaglio rivelato in merito alla sua vita “più intima”.

Aurora Ramazzotti, i tabù svelati sui social generano infinito clamore

Alla tagliente domanda di uno dei suoi più audaci follower: “Come descriveresti un orgasmo?“, repostata successivamente in una storia sul suo profilo Instagram, Aurora strabuzza gli occhi con fare indagatore ed alquanto perplesso astenendosi da dare una vera e propria risposta. Eppure la gaudente ironia della giovane promessa del piccolo schermo, ereditata con molta probabilità dalla sua strepitosa mamma, Michelle Hunziker, sembra che sia stata più che apprezzata dal popolo del web. D’altronde il quesito appare anche come molto personale.

Ma dopo una prima e duratura perplessità silenziosa, Aurora spiazza i suoi fan cimentandosi con tutta se stessa in un piccolo balletto arricchito da espressioni indecifrabili e particolarmente suggestive, su uno sfondo di luce stroboscopica aggiunta al video per questa così “sensuale ed inattesa” occasione.

Nulla da aggiungere dunque. Quella di oggi, comodamente sdraiata sul suo letto, risulta per Aurora essere stata una performance davvero irripetibile. Adesso i suoi oltre 2 milioni di ammiratori non possono che attendere le sue prossime avventure. Ma stavolta si compiranno vestendo i panni di una piccola e spiritosa “Iena”.