Milly Carlucci svela la prima concorrente del seguitissimo programma ‘Ballando Con le Stelle”: fan al settimo cielo.

Milly Carlucci è sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate dai telespettatori. La nativa di Sulmona ha saputo accentrare i riflettori anche sul suo nuovo programma ‘Il cantante mascherato’. Dopo il successo della prima stagione, la seconda ha fatto registrare numeri incredibili soprattutto sul fronte social. La Carlucci sa benissimo che i network rappresentano una vetrina incredibile e per questo motivo sta iniziando a sfruttarli.

Camilla Patrizia (questo il suo vero nome) è anche pronta per una nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’. La 66enne ha condotto tutte le 15 edizioni del programma fin qui realizzate in compagnia di Paolo Belli. La quindicesima edizione è andata in onda con un po’ di ritardo (settembre invece che aprile) a causa della pandemia scatenata dal nuovo coronavirus. A pochi mesi dalla fine dell’edizione numero 15, è già il momento di concentrarsi sulla nuova: è stato già svelato il nome della prima concorrente.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci svela il primo concorrente

La quindicesima edizione di ‘Ballando con le stelle’, vinta dall’attore Gilles Rocca, è stata un successo. La storica conduttrice del programma sta già lavorando per una nuova e attesissima stagione. Alcuni settimanali e alcuni insistenti rumors hanno probabilmente svelato il nome del primo concorrente in gara: Martina Sambucini, la prima Miss Italia ad essere eletta via streaming e non in diretta televisiva.

La ragazza avrebbe rivelato di aver avuto dei contatti con Milly Carlucci, sempre abile nel trovare nuovi talenti da lanciare nel mondo televisivo. La 19enne ha anche espresso la sua preferenza: il suo desiderio sarebbe quello di gareggiare con il grande ballerino e insegnante Raimondo Todaro.

Milly Carlucci, dopo la splendida edizione numero 15 di ‘Ballando con le stelle’ e dopo il grande successo de ‘Il cantante mascherato’, lavora senza sosta per le nuovissime edizioni.