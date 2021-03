Barbara D’Urso, una bella batosta. Qualcosa non va: aria di crisi

Barbara D’Urso. La popolare conduttrice tv deve affrontare una brutta notizia. Cosa è accaduto nelle ultime ore

La presentatrice tv Barbara D’Urso è sempre in prima linea su Canale5 con i suoi programmi di informazione, rotocalco e varietà in cui racconta risvolti salienti della vita di personaggi famosi e non: storie di cronaca ma anche interviste succulente e gossip.

E’ stata più volte tacciata di essere la regina del trash. I giornalisti dicono di lei che faccia pessima informazione, che speculi sulle disgrazie altrui. Gli esperti dei media l’accusano di diventare veicolo d’ignoranza abbassando la qualità dei programmi televisi italiani. Il pubblico invece la ama ogni giorno di più e la invita ad entrare a casa propria con un solo click del telecomando. Ma è ancora così?

Barbara D’Urso: calo di share

Il programma Live non è la D’Urso ha subito una fortissima batosta in termini di share. E’ prossimo alla chiusura e si vocifera che non verrà rinnovato per una prossima stagione a causa degli scarsi risultati non in linea che le aspettative di Mediaset.

Barbara D’Urso, nell’ultima puntata andata in onda, ha portato a casa i seguenti dati: 2.124.000 telespettatori pari al 12,50 % di share. Non male ma lontani dai risultati delle reti concorrenti che hanno fatto di meglio. Che Tempo che Fa e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, condotti dal giornalista Fabio Fazio, hanno registrato rispettivamente 3.140.000 spettatori (11,17% di share) e 1.691.000 ( 7,6% di share).

Sempre sulle reti Rai ottiene migliori risultati di Barbara D’Urso anche la miniseria Il giudice Meschino con protagonista Luca Zingaretti nel ruolo di protagonista nelle vesti del procuratore aggiunto Alberto Lenzi. Ha raggiunto un ottimo traguardo, il 21.91% di share pari a 4.982.000 telespettatori; non si trattava nemmeno di una prima visione, l’opera era già stata trasmessa nel marzo 2014.