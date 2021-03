Beautiful, anticipazioni puntata 23 marzo: rivelazione scioccante di Thomas

Beautiful, anticipazioni 23 marzo: Sally è frustrata dalle aspettative di Steffy nei suoi confronti. Thomas si confronta con Shauna.

Da quando Thomas e Zoe hanno ricominciato a lavorare insieme, tutta la famiglia è preoccupata per l’evoluzione del loro rapporto. Liam e Steffy hanno convinto Zoe ad aiutarli a far chiarezza su questo legame e in cambio le hanno proposto un posto alla Forrester. Peccato che la ragazza si stia davvero innamorando di Thomas e non si renda conto che il ragazzo la sta solo usando. Brooke, dal canto suo, è convinta che Thomas nasconda qualcosa e anche per questo non riesce a riavvicinarsi a Ridge, che continua a difendere il figlio.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 marzo: Fiorenza tradisce Dante?

Beautiful, anticipazioni 23 marzo: Zoe assicura che Thomas ha dimenticato Hope

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> La Casa di Carta 5 (Spoiler) tutto quello che dovete sapere

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam e Steffy interrogheranno Zoe. La ragazza giurerà che i sentimenti che Thomas prova nei suoi confronti sono autentici, ma Liam non riuscirà a crederle. Secondo il giovane Spencer la modella è troppo coinvolta per essere oggettiva. In quello stesso lasso di tempo, Thomas racconterà il suo piano a Shauna. Il ragazzo in fondo sa che la Fulton non potrebbe mai rivelare niente a Ridge. Se lo stilista sapesse che suo figlio sta usando Zoe per arrivare ad Hope, tornerebbe immediatamente da Brooke e questa è una cosa che Shauna non può proprio permettere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Steffy non sarà affatto contenta dei modelli proposti da Sally per la nuova collezione della Forrester Creations. La stilista continua a non capire cosa la giovane Forrester voglia da lei e comincia a demoralizzarsi.