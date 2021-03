Com’è la casa di Mara Venier? Un nido d’amore nel cuore di Roma

La meravigliosa casa di Mara Venier nel cuore di Roma con vista mozzafiato sulle bellezze più famose della capitale

Mara Venier è uno dei volti più noti ed amati della televisione italiani. Ormai da anni, soprattutto grazie alla conduzione di “Domenica In“, è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori diventando quasi una di famiglia. La sua simpatia contagiosa infatti e la schiettezza che da sempre l’ha contraddistinta le hanno fatto assumere un’aria familiare. Mara in molte occasioni sembra proprio quella zia simpatica che si ha sempre voglia di andare a trovare sicuri di divertirsi e mangiare bene. Proprio per questo non è insolito essere curiosi sulla sua vita privata e in particolare sul luogo che ha scelto per vivere. Conoscere la casa di una persona vuol dire aprire una finestra non soltanto sui suoi gusti ma anche sulla sua anima. Il posto in cui si passano infatti la maggior parte delle ore della nostra giornata è lo specchio delle proprie passioni e dello stile di vita che si intende seguire.

La casa a Roma di Mara Venier

Mara Venier insieme al marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro, quando è a Roma vive in un magnifico appartamento di 200 mq nel cuore della capitale. Nonostante la posizione della casa la signora della domenica italiana può vantare anche un box e una cantina. Lo stile dell’arredamento rispecchia perfettamente la personalità della sua proprietaria con un ampio salone perfetto per ospitare parenti e amici. Nell’ambiente la fa da padrone un grande e comodo divano che a quanto pare è per il marito Nicola il luogo preferito della casa. Da ottima cuoca qual è Mara possiede inoltre una enorme cucina nella quale si diletta a preparare ottimi piatti per le persone a cui vuole bene.

A rendere unico il suo appartamento è il grande terrazzo con la pavimentazione in cotto che permette alla Venier di godere di un’eccezionale vista. Il panorama infatti è degno delle migliori cartoline di Roma grazie ad una limpida visuale della Città Eterna. Solo per fare un esempio della magnifica veduta dal terrazzo di Mara Venier si possono ammirare perfettamente il Cupolone e il Vittoriano.