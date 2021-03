Caterina Balivo si fa sempre più bella e su Instagram non rinuncia a postare foto e video dei suoi momenti più intimi, l’ultimo in doccia

Caterina Balivo non smette mai di stupirci. Se il pubblico italiano ha conosciuto una donna introversa, timida e sulle sue, oggi la conduttrice è molto cambiata e su Instagram mostra la sua nuova lei. L’allontanarsi dalla televisione per un periodo le ha fatto bene ed oggi sembra rinata, un’altra persona. Più in forma e brillante. Così ai fan, la presentatrice regala ogni giorno grandi emozioni, anche sotto la doccia.

Caterina Balivo sotto la doccia: che FOTO

Una donna dalle mille sfumature, Caterina Balivo è un concentrato di energie che mostra al pubblico che la segue. Anche nel periodo di pausa, i fan non hanno perso occasione di supportare la loro conduttrice preferita, tanto da chiedere più volte un suo ritorno in televisione. E ciò è accaduto proprio qualche mese fa con il programma Il cantante mascherato, che ha avuto molto successo. E adesso? Non sappiamo a cosa stia lavorando la Balivo, visto che sul web non compaiono molti dettagli, ma sicuramente c’è qualche progetto in corso. Nell’attesa di scoprire di più, i fan si deliziano con una foto molto intima: “Voi a che ora vi docciate?” chiede la conduttrice e i follower impazziscono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Capelli scapigliati e mezzi bagnati, un asciugamano che copre tutte le forme della conduttrice e quel sorriso che non manca mai. Semplicità e naturalezza sono le qualità a cui non può rinunciare la Balivo, tanto amata dagli italiani anche per questo. Bellezza e talento fanno di lei una donna speciale e il web apprezza.