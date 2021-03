Caterina Balivo irresistibile: look da pantera rosa incanta i fan – FOTO

Caterina Balivo si è mostrata elegante e grintosa. Indosso un pellicciotto rosa, sotto un abito nero mozzafiato. A conquistare i fan un dettaglio.

“Buon giorno e buona settimana”. Così Caterina Balivo ha salutato oggi i suoi fan. Parole da carica positiva accompagnate da uno scatto in cui si mostra grintosa in versione pantera rosa. Indosso un pellicciotto rosa baby, sotto un vestito nero abbinato a sandali eleganti. A conquistare i fan è il dettaglio del profondo spacco della gonna. Quest’ultimo lascia intravedere le bellissime gambe. La Balivo si mostra intenta a camminare. Immancabile la mascherina nera in abbinamento con l’abito.

Subito è tripudio di like e commenti da parte del suo milione di follower. Molti augurano alla conduttrice una buona giornata. Qualcuno le domanda dove si sta recando. “In uno studio di registrazione per podcast”, il commento di Caterina che poi precisa di trovarsi a Milano. Intanto nelle storie si mostra poi al microfono intenta a registrare.

Caterina Balivo: tra famiglia, tv e social

La nota conduttrice è attivissima sui social. Ogni giorno posta scatti di vita professionale e personale. Di recente ospite a Domenica In Caterina ha rivelato il desiderio di ritagliarsi maggiore tempo per la famiglia. Tuttavia in questi mesi non sono mancate le sue apparizioni in tv come quella a “Il Cantante Mascherato”.

La Balivo di recente ha postato un contenuto su Instagram mostrandosi al fianco del suo amato figlio Guido Alberto. Nella didascalia ha rivelato come in questo periodo di restrizioni e di didattica a distanza sia difficile gestire i ragazzi.

“Lo sento ancora come se fosse nella pancia”, il commento di Caterina. Queste mattina nelle storie si è mostrata intenta a gestire i figli in collegamento a distanza con le lezioni. In tutto poi ha incastrato gli impegni lavorativi.