Chiara Carcano veste tutto corto e fa venire il mal di testa su Instagram. La “signorina” a passeggio incanta Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Tra le figure professionali più seguite degli ultimi tempi, vi è senz’altro, Chiara Carcano. La super solare postina di “C’è Posta per Te” ha avuto un pò di tempo per se stessa per esprimere la suatotale sensualità, come mai l’avevate vista finora.

Per l’occasione su Instagram preferisce farsi chiamare, la “signorina” per eleganza e classe mostrata nella circostanza, in giro per le strade di Milano. Stavolta, la Chiara veste con garanzia d’abbigliamento “Zara” e fa sognare tutti ad occhi aperti con uno “spacco” di gonna e una scollatura del top da far venire la pelle d’oca.

La “postina” di Canale 5 continua a svolgere col sorriso sulle labbra, il proprio lavoro, ma il suo carattere positivo alla vita la spinge, talvolta, oltre le proprie aspettative

Chiara Carcano conquista Milano con un lato A elegante, da standing ovation

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Se ancora vi sentite agitati e preoccupati dal momento che viviamo, non vi perdete d’animo, ci penserà Chiara Carcano a darvi “consigli” su come indirizzarvi sulla strada “maestra”. In questi giorno, la protagonista di “Così Fan Tutte” è attivissima sui social network e in modo particolare su Instagram, dove dimostra ai fan di trascorrere tanto tempo a casa, senza rinunciare a qualche scatto stuzzicante in giro per la sua amatissima Milano.

In pochi forse si aspettavano una Chiara così “onfire” sul web, che nonostante i tempi che corrono dimostra a tutti di avere un fisico da 110 e lode. Tra un sorriso e l’altro condiviso con le amiche più glamour di sempre, la postina di “C’è Posta per Te” su ritaglia un pò di tempo per se stessa e dimostrare a tutti, la grande classe, lo stile nel portamento che talvolta si spinge oltre la più comune sobrietà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Stavolta Chiara ha fatto il pieno di likes, vestita da “Signorina” in celeste, con gonna cortissima e scollatura. La passerella alla moda è già nella fase dei preparativi per la prossima sfilata: sarete con lei?