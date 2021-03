Chiara Ferragni ha partorito: è nata la piccola, ECCO IL NOME – FOTO

Chiara Ferragni ha partorito. L’influencer da 22,8 milioni di followers oggi ha dato alla luce la sua secondogenita. Tra gioia e commozione Fedez testimonia il lieto evento sui social

Chiara Ferragni ha partorito. I fans erano in trepidazione, attendendo l’arrivo della piccola Baby V che è nata oggi a Milano.

Baby V, così era stata soprannominata durante la gestazione la sorellina di Leone, poiché i Ferragnez non volevano svelare in anteprima il nome che avevano scelto per lei.

La coppia aveva dato l’annuncio della seconda gravidanza di Chiara quest’estate, durante la loro vacanza in Sardegna trascorsa insieme alle loro famiglie e ai loro amici più cari.

A differenza della prima gravidanza che, a causa di un problema alla placenta, aveva costretto Chiara a un parto indotto all’inizio della 38esima settimana, stavolta Baby V si è fatta attendere, superando la data prevista dai medici.

La nascita della piccola, ecco a voi Vittoria

Oggi tra le lacrime della mamma e del papà è venuta al mondo la piccola Vittoria. Lo ha comunicato pochissimi minuti fa Fedez con il post attesissmo dai fan. Baby V stava per Vittoria come molti avevano ipotizzato.

Una gioia immensa per questi ragazzi che stanno raggiungendo ogni giorno traguardi sempre più importanti, sia dal punto di vista professionale che personale.

“23 Marzo 2021 La nostra Vittoria 🎀” ha scritto papà Fedez lanciando la primissima foto della piccola e presentandola al web. Tra le braccia di mamma Chiara e con la mano tatuata del rapper che le tiene la manina, Vittoria fa ufficialmente il suo ingresso nel mondo dei social.

Immediatamente il post è stato preso d’assalto dai commenti che dopo solo 9 minuti sono già quasi 3 mila. La piccola con un cappellino bianco e rosa, avvolta in una copertina, è dolcissima.

Come avevano già anticipato qualche giorno fa, la piccola è nata sotto il segno zodiacale dell’Ariete e non sotto la costellazione dei Pesci come il fratellino Leone che è venuto al mondo il 19 marzo, nel giorno della festa del papà, facendo a Fedez il regalo più bello.

Un’altra differenza con il primo parto di Chiara è che questa volta, causa Covid, ha dovuto dare alla luce la sua piccola a Milano e non negli States come aveva fatto con il primogenito.

Ora i fans sono curiosi di scoprire, quando i Ferragnez torneranno a casa, quale sarà la reazione del dolcissimo Leo e come si comporterà da fratello maggiore.

Certamente i genitori sapranno dargli i giusti insegnamenti per comportarsi amorevolmente con la sorellina appena nata.