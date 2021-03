Chiara Ferragni la PRIMA FOTO con la piccola VITTORIA

Baby girl è nata e finalmente è tra le braccia di mamma e papà, su Instagram Chiara Ferragni e Fedez hanno postato una prima foto: la Vittoria della famiglia

L’evento tanto atteso è finalmente arrivato: il 23 marzo 2021 è venuta al mondo baby girl. Il suo nome è Vittoria e mamma e papà già la amano alla follia. Su Instagram Chiara Ferragni e Fedez hanno postato la sua prima foto e i fan sono impazziti all’istante. Nata sotto il segno dell’Ariete, la piccola sarà la sorella minore di Leone, l’ometto di casa e con lei alla famiglia del Mulino bianco non manca proprio nulla.

Chiara Ferragni: Vittoria, a chi assomiglia la bambina?

Ha soltanto poche ore e Vittoria è già su tutti i cellulari, la sua foto ha fatto il giro del web in un batter d’occhio e i fan finalmente possono vederla dopo tanta attesa. In questi ultimi giorni su Twitter erano state create pagine riguardo all’aggiornamento dello stato di gravidanza dell’influencer cremonese, anche su Instagram Chiara Ferragni chiedeva consigli ai suoi follower su come affrontare il parto vista la trentanovesima settimana. Baby girl si è fatta tanto attendere ma ora è pronta a regalare grandi emozioni alla sua famiglia e ai fan che la seguono. Già perché la piccola Vittoria è già famosa. La prima foto pubblicata sul profilo dei genitori è commovente, la bambina indossa un cappellino del brand Ferragni, occhi vispi ed è veramente stupenda. Mamma e papà le stringono la mano e l’emozione prende il sopravvento. A chi assomiglia?

Da questa prima immagine sembra che Vittoria abbia preso dal papà, i colori scuri rimandano a Fedez, ma è ancora troppo presto per confermarlo. “La nostra Vittoria” scrivono su Instagram e non vedono l’ora di farla conoscere al fratellino che li sta aspettando a casa.