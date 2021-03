Clamoroso, Raoul Bova diventa nonno: il racconto del figlio

Il noto attore, Raoul Bova è stato preso alla sprovvista dal figlio, appena maggiorenne che gli ha comunicato di essere diventato nonno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

In pochi si aspettavano che la vita di Raoul Bova bruciasse le tappe, così anticipatamente, tanto da diventare nonno, alla sola età di 49 anni! Una notizia così sconvolgente che il diretto interessato non ha affatto preso bene, dopo che il figlio Francesco, appena maggiorenne gli ha comunicato che la “fidanzatina” aveva appena partorito un bebè.

La signorina in questione sarebbe una giovanissima pornostar italiana che il neo 18enne avrebbe conosciuto da poco tempo e con la quale ci sarebbe scappato l’imprevisto. Il compagno di Rocio Munoz Morales è rimasto davvero dispiaciuto, oltre che sorpreso dal fatto che il figlio frequentasse una diva del calibro di Priscilla Salerno.

In realtà, l’attore di numerose fiction in chiaro è rimasto vittima di uno scherzo de “Le Iene Show” che sarà reso visibile nella puntata che andrà in onda stasera su Italia 1

LEGGI ANCHE —–> Rocio Morales è invasa dalla primavera. Bellissima in posa. FOTO



Raoul Bova nonno: la scoperta che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

LEGGI ANCHE —–> Alessia Marcuzzi, la FOTO che fa tremare il web:mai vista così

I fan del celebre attore e regista romano si sono presi un bello spavento, quando Raoul Bova è stato richiamato dal figlio, Francesco per una notizia che mai avrebbe voluto ascoltare. Il neo 18enne si avvicina al padre e gli suggerisce che sta per diventare nonno.

In realtà, il “siparietto” tra padre e figlio è uno scherzo de “Le Iene Show” che gli addetti manderanno in onda, durante la puntata di questa sera. Francesco naturalmente è complice di un’organizzazione ad hoc dello staff del programma, al quale gli si chiede di essere il più originale e serio possibile, affinchè tutto vada a buon fine e con l’obiettivo di far venire un infarto a Raoul.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

L’amatissimo ex nuotatore italiano vorrebbe “spaccare il mondo”, quando il figlio gli comunica che la mamma del neonato da un mese è la pornostar, Priscilla Salerno. Finchè intervengono gli “uomini” di Alessia Maruzzi e Nicola Savino, per comunicargli che per sua fortuna era tutto uno scherzo, che stasera è possibile vederlo dal principio alla fine su Italia 1