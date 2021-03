Clizia Incorvaia attaccata ai ricordi estivi: “Devo smetterla!” – FOTO

La favolosa ex gieffina pubblica dieci scatti risalenti a questa estate: un post che profuma di bellezza e nostalgia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Nella didascalia del post, Clizia ha scritto: “Devo smettere di sfogliare il mio rullino

fotografico“.

Nella prima foto che compare, l’Incorvaia viene immortalata con un bikini nero a pois bianchi ed un paio di occhiali da sole; nella seconda, invece, il bikini è completamente nero ed è abbinato ad una semplice camicetta bianca; nel terzo scatto, il costumino a due pezzi è bordeaux (simile all’anguria che la showgirl tiene in mano); nel quarto Clizia è in versione verde, mentre tenta di camminare in equilibrio su un muretto.

Gli ultimi cinque scatti sono composti da un mix di momenti felici e spensierati, che fanno tornare una gran voglia di estate.

Il post ha ricevuto circa 12.000 like e 400 commenti in un’ora.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Clizia Incorvaia, il primo piano toglie il respiro: mai così bella – VIDEO

Il reels che tutti hanno amato: “Non puoi piacere a tutti!” – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Clizia Incorvaia lo specchio aiuta a mostrare Lato A e Lato B, è uno spettacolo -FOTO

La fidanzata di Paolo Ciavarro ha pubblicato, circa otto ore fa, un reel in lingua inglese, con la voce di Valeria Lipovetsky.

Nella didascalia, Clizia ha scritto: “Non sprecare tempo con chi non merita la tua compagnia“. E ancora: “Non puoi piacere a tutti“.

Nel video, la famosa ex concorrente del Grande Fratello Vip indossa una camicia corta, che termina con un nodo sulla pancia, color celeste e ricca di fantasie marinare.

Sotto di essa, ha abbinato una stretta minigonna bianca: il look è spaziale!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Il post ha avuto più di 4.600 mi piace e quasi 500 commenti.