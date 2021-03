Come eliminare il calcare con rimedi naturali: gli ingredienti più consigliati

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come rimuovere il calcare con ingredienti naturali particolarmente efficaci.

Uno dei nemici peggiori delle casalinghe, oppure di chi si occupa delle questioni di casa, è sicuramente il calcare. Si forma su tutte le superfici come lavandini e piastrelle, ma anche nei rubinetti e in tutti gli elettrodomestici che utilizzano l’acqua.

Il calcare, infatti, si forma soprattutto dove vi è una presenza di acqua ricca di carbonato di calcio. Proprio questo elemento fa a creare fastidiose incrostazioni andando anche, a lungo andare, a danneggiare gli elettrodomestici.

Metodi per eliminare il calcare con ingredienti naturali

Per fortuna eliminare il calcare non richiede grandi interventi, ma soltanto pazienza e costanza. Per eliminarlo in maniera semplice ed economica non dobbiamo far altro che applicare dei piccoli rimedi della nonna utilizzando pochi ingredienti naturali che da sempre sono degli ottimi anticalcare naturali.

Uno di questi è senza dubbio l’aceto. L’utilizzo dà un risultato davvero ottimale su tutte le superfici e anche sugli elettrodomestici. Non dovrete far altro che versare l’aceto tiepido su una spugna e passarlo sulle superfici e sui rubinetti per avere dei risultati ottimali.

Per i soffioni delle docce, invece, oppure filtri o griglie, non dovrete far altro che svitarli e lasciarli una notte in una soluzione composta da acqua e aceto. Per il wc vi basterà passare un panno unto di acqua e aceto e lasciarlo sulla superfice del sanitario per un paio di ore prima di passare al risciacquo con abbondante acqua.

Un altro elemento davvero utile per l’eliminazione del calcare è sicuramente il bicarbonato. Esso può essere utilizzato da solo oppure diluito stesso con l’aceto o con il limone per le incrostazioni più difficili.

Non dovrete far altro che sfregare il bicarbonato sulle zone da trattare per renderle molto più lucide. In alternativa, se il risultato non vi soddisfa, create una miscela con l’acqua ed effettuate una normale pulizia. Dopodiché andate a risciacquare il tutto con della normale acqua in modo da andare ad eliminare in maniera definitiva tutti i residui di calcare.