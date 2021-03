Come eliminare la colla dalle dita: rimedi utili per rimuovere eventuali residui

Tutti i metodi per rimuovere la colla dalle dita. Date un’occhiata anche voi a tutti i rimedi utili per eliminare i residui di colla.

Molti di voi, soprattutto chi ha la passione per il fai da te, almeno una volta si è trovato a far fronte ai residui di colla sulle dita. Sia che si aiutino i più piccolini, sia per rincorrere le proprie passioni, o semplicemente per cercare di aggiustare qualche oggetto, non è cosa rara ritrovarsi le dita completamente coperte da colla più o meno potente.

Per risolvere questo problema alla radice bisognerebbe utilizzare per ognuna di queste attività un paio di guanti. Tuttavia, spesso la fretta non ci permette di prendere tutti questi accorgimenti.

Rimuovere i residui di colla dalle dita: da dove cominciare?

A questo punto, non essendo sempre possibile prevenire, ci inventiamo i metodi più strani per eliminare la colla, come l’acqua, il sapone, struccanti in realtà esistono dei semplici rimedi facili da mettere in pratica. Uno di questi rimedi è l’utilizzo dell’acquaragia, un potente solvente ricavato dalla distillazione del petrolio che sicuramente non fa bene alla cute, ma rappresenta il rimedio più veloce ed efficace per eliminare residui di colla che può essere anche ingerita casualmente.

Questo metodo è molto semplice da utilizzare. Vi basterà versare un tappino di acquaragia e versarlo sui polpastrelli. A questo punto, non dovrete fare altro che utilizzare dei dischetti struccanti e strofinare in modo da eliminare del tutto i residui della colla.

Successivamente, dovrete subito risciacquare le mani con abbondante acqua tiepida in modo da eliminare del tutto anche l’acquaragia dalla vostra cute. È molto importante fare attenzione perché all’inizio che andrete a versare l’acquaragia sulle dita avrete la sensazione strana simile alla corrosione. Proprio per questo motivo, dovrete essere veloci a risciacquare il tutto.

Conviene utilizzare questo metodo solo ed esclusivamente per situazioni particolari, ma il consiglio migliore è quello di utilizzare dei guanti usa e getta prima di andare a maneggiare la colla.