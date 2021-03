Cosa propone Netflix per l’ultima settimana di marzo, la top 10 delle serie tv e film

Produzioni originali e film mozzafiato che possiamo vedere su Netflix ancora per una settimana prima delle nuove uscite dopo la Pasqua

Prima di comunicarvi i nuovi film e serie tv in uscita da aprile su Netflix, facciamo un piccolo recap sulle proposte che ancora per una settimana sarà possibile vedere sulla piattaforma. Ricapitoliamo quindi tutte le novità proposte nel mese in corso da Netflix che ci aiuteranno così a sopportare con un nuovo spirito le restrizioni anti Covid a cui tutta la Penisola è costretta fino a Pasqua.

Tra film e serie tv la scelta è sconfinata e ce n’è davvero per tutti i gusti, anche i bambini apprezzeranno molto le diverse alternative loro dedicate.

LEGGI ANCHE -> “Dietro i suoi occhi”, il thriller psicologico insegna come controllare i sogni nella vita reale

Catalogo Netflix marzo 2021: la top 10 delle serie ed i film novità

LEGGI ANCHE —> Il Grande Gatsby di Fitzgerald diventa una serie: nuova chiave di lettura

Tra tutte le proposte in uscita durante il mese, dieci hanno ottenuto maggiori risultati in termini di ascolti e share. Un pari merito tra le serie tv e i film che hanno riscosso in egual misura entusiasmo da parte del pubblico a casa.

Riverdale – Stagione 4

New Amsterdam – Stagione 1

The One. La Coppia Quasi Perfetta – Stagione 1

Formula 1: Drive to Survive – Stagione 3

Sky Rojo – Stagione 1

Ginny & Georgia

Biggie: I Got a Story to Tell (miniserie documentario)

The Bold Type – Stagione 1-3

Modern Family – Stagione 11

Pacific Rim: La zona oscura (serie animata)

Bombay Begums – Stagione 1

Il Leader – Stagione 1

Last Chance U: Basketbal (miniserie documentario)

Love Alarms – Stagione 2

Paradise Police Parte 3 (serie animata)

Zero Chill – Stagione 1

Waffles + Mochi – Stagione 1 (documentario/serie per bambini)

Country Comfort – Stagione 1

Love (Marriage & Divorce) – Stagione 1

Che fine ha fatto Sara? – Stagione 1

Gli Irregolari di Baker Street – Stagione 1

Vikings Stagione 4

II mondo segreto dei pirati – Stagione 1

Tra i 4 FILM in catalogo più visti invece troviamo:

Illusioni mortali

Yes Day

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald

Addicted – Desiderio irresistibile

Scemo & più scemo

Final destination

Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola

Martin Eden

La sentinella

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.