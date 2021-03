Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi martedì 23 marzo, ha diffuso i dati dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Aggiornato lo stato dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Stando all’odierno bollettino del Ministero della Salute, i casi di contagio sono saliti a 3.419.616 con un incremento rispetto a ieri di 18.765 unità. Ancora in calo i soggetti attualmente positivi che ammontano a 560.654 (-2.413). Continuano a salire invece, i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: 3.546 sono i pazienti in totale e 36 in quelli in più di ieri. Il numero dei guariti è giunto a 2.753.083, ossia 20.601 unità in più rispetto a ieri. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza con 551 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 105.879.

La Regione Emilia Romagna, si legge nelle note, ha comunicato l’eliminazione di 26 casi dei giorni precedenti, in quanto positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Pandemia: grave la situazione in 12 regioni italiane

Il quadro epidemiologico italiano continua a destare non poche preoccupazioni. Sarebbero ben dodici le regioni in cui la pressione sul comparto ospedaliero avrebbe superato la soglia critica. I reparti di terapia intensiva, stando ai dati, risulterebbero sovraffollati.

D’altro canto, però, affermano gli esperti la curva epidemiologica starebbe mostrando segni di leggera discesa. Miglioramenti di cui si potrà avere conferma solo nelle prossime settimane. Stando alla tabella sanitaria si ieri, infatti, i casi di contagio erano molto inferiori rispetto al lunedì precedente.

Il Presidente Mario Draghi ha indetto un vertice con il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo per un ragguaglio sull’andamento della campagna vaccinale.

AstraZeneca emergono nuovi dubbi: “Dati forniti obsoleti”

Nonostante il via libera fornito dall’Ema per la ripresa delle vaccinazioni con AstraZeneca, pare che le criticità con la casa svedese non siano del tutto appianate. Dagli Usa giungono nuove comunicazioni le quali parlano di una trasmissione di documenti obsoleti da parte dell’AstraZeneca a seguito di una richiesta di esibizione degli stessi da parte delle autorità a stelle e strisce.

Nello specifico, pare che sia accaduto quando era attiva la fase di sperimentazione. La Food and Drug Admistration nonché il Centers for Disease Control and Prevention ora dovranno revisionare i dati forniti.

AstraZeneca proprio nella giornata di ieri aveva pubblicato un documento relativo all’efficacia del vaccino. Sarebbe emerso che il siero è efficace nel 79% dei casi nella prevenzione del covid sintomatico. A questo si aggiunge un 100% quanto alla prevenzione da ricovero.

La casa svedese ha, infine, ribadito come a seguito delle somministrazioni non si sarebbero verificati incrementi di casi di trombosi.