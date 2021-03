Muratore scomparso da un mese: tragico epilogo delle ricerche

È stato ritrovato in un bosco il cadavere del muratore di 34 anni scomparso oltre un mese fa da Pocapaglia, in provincia di Cuneo.

Il muratore di 34 anni scomparso da Pocapaglia, in provincia di Cuneo, poco più di un mese fa è stato ritrovato senza vita in un bosco non lontano dal paese. Al momento non è chiaro quali siano le cause del decesso, circostanze su cui stanno indagando i carabinieri di Bra che mantengono il più stretto riserbo. Della scomparsa si era occupata anche la trasmissione Rai Chi l’ha Visto? che aveva aperto una scheda sul proprio sito per collaborare alle ricerche.

Cuneo, muratore scomparso da un mese: ritrovato il cadavere, indagano i carabinieri

Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche di Avenir Hysaj, il muratore di 34 anni che era scomparso da Pocapaglia, comune in provincia di Cuneo, circa un mese fa, domenica 21 febbraio. Secondo quanto riporta la redazione del quotidiano La Stampa, il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato in un bosco non lontano dal paese. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Bra che si stanno occupando delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, ed hanno effettuato gli accertamenti del caso. Ad ora i militari dell’Arma mantengono il più stretto riserbo e non si conoscono i dettagli sul ritrovamento e le cause del decesso di Hysaj.

Il muratore, scrive La Stampa, il giorno in cui si sono perse le sue tracce avrebbe accompagnato i genitori per alcuni acquisti nel centro del paese, ma successivamente non è andato più a riprenderli. I familiari hanno, dunque, presentato denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine contattando anche la redazione della trasmissione Chi l’ha Visto? che da anni si occupa di persone svanite nel nulla.

Ritrovato senza vita il muratore di 34 anni scomparso il 21 febbraio in provincia di #Cuneo. Pochi giorni dopo i genitori avevano lanciato per lui un appello a “Chi l’ha visto?”. Pubblicato da Chi l’ha visto? su Lunedì 22 marzo 2021

Le ricerche e gli appelli rivolti a chi potesse avere informazioni utili non hanno avuto esito sino alle scorse ore, quando è avvenuto il ritrovamento del cadavere.