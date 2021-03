Elenoire Casalegno, camicia e sotto niente: canto libero di bellezza – FOTO

Elenoire Casalegno stupisce su Instagram, con indosso solo la camicia esibisce la sua bellezza in un canto libero: meravigliosa

Fino a poco tempo fa, sembrava potessimo godere dell’apparizione di Elenoire Casalegno nelle vesti di inviata in Honduras per l’esordiente edizione dell’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Notizia poi sfatata dall’annuncio del nome selezionato per il ruolo, Massimo Rosolino, ex nuotatore e campione olimpico. Non è chiaro se fosse solo gossip o se ci sia stata una rinuncia, ma dall’ultimo post della showgirl su Instagram è evidente la gioia di non aver abbandonato il comodo nido di casa propria.

LEGGI ANCHE —> Alessia Marcuzzi, la FOTO che fa tremare il web: mai vista così

Elenoire Casalegno, bellezza in camicia (e nient’altro)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

LEGGI ANCHE —> Mattino Cinque. Lite in diretta: “Anche i toy boy meritano rispetto”

Classe 1976, Elenoire Casalegno è ancora sulla cresta dell’onda. Un vero e proprio fenomeno social, la conduttrice vanta un enorme seguito su Instagram: sono ben 806 mila i followers in trepidante attesa delle sue nuove condivisioni.

Icona di sensualità e femminilità dall’animo rock, è apprezzatissima dai fan anche per il suo temperamento. Non manca infatti di pubblicare, oltre alle immagini della sua indomabile bellezza, anche simpatici post dove emerge tutta la frizzante ironia che la caratterizza.

Nell’ultima serie di scatti ha superato se stessa, collezionando più di 10 mila like e numerosi apprezzamenti. Nella semplicità di casa, completamente al naturale per quanto riguarda “trucco e parrucco”, vestita di solo una camicia casual e nient’altro, si ritrae in un momento di svago divertente.

Per accingersi a lavarsi i denti, si lascia andare in un’esibizione canora mantenuta inedita, del quale ha tuttavia divulgato le immagini. Lo spazzolino diventa un microfono mentre lei si sente una pop star sul palcoscenico, all’insegna dello slogan “crederci sempre“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Un esempio di positività in un momento complesso, per riuscire a ritrovare la solarità anche tra le mura di casa, trasformandole nei confini di qualunque location si voglia, con un po’ di fantasia e originalità. Qualità che certo non mancano a Elenoire Casalegno, e che offre in dono agli utenti, strappando un prezioso sorriso.