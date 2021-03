Elisabetta Gregoraci lancia la nuova collezione, fan in fermento – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha lanciato la nuova linea di cappellini della sua capsule: le foto che li promuovono hanno raccolto il pieno di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Dopo la linea di t-shirts arriva la nuova collezione di cappellini firmata “3REBOUND”. Elisabetta Gregoraci, dal giorno in cui ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, non ha perso tempo e si è subito lanciata nel mondo del business, ottenendo il riscontro che tutti si aspettavano. La nuova capsule, in edizione limitata, è disponibile a partire da oggi. I fan sono già in fermento e non possono far a meno di complimentarsi con lei: “Spettacolo“, “Orgogliosi di quello che fai“, scrivono sotto alle foto.

LEGGI ANCHE —> Federica Panicucci svela i suoi consigli per la felicità: le parole colpiscono

Elisabetta Gregoraci lancia la nuova collezione: fan in fermento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci inaugura la primavera: sembra una sirena FOTO

“Dopo le t-shirts sono finalmente disponibili, in quantità limitata, i cappellini della mia capsule. Sono emozionatissima“: con queste parole, Elisabetta Gregoraci ha comunicato ai fan l’uscita dei nuovi prodotti che recano il suo marchio. I cappellini, disponibili in due versioni, contengono delle scritte che alludono all’esperienza della showgirl al Grande Fratello: un’avventura che ha permesso alla Gregoraci di farsi conoscere dal pubblico, ma in una veste del tutto diversa.

Il primo scatto postato su Instagram è un selfie in cui l’ex moglie di Flavio Briatore indossa uno dei cappellini. Nel secondo scatto, vengono immortalati i prodotti della capsule nelle due differenti versioni: quella nera, che reca la scritta “ma cosa ne sssai!“, e quella bianca, in cui invece si legge “latte e biscotti“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La prima frase strizza l’occhio alle ripetute liti con Antonella Elia, durante le quali il “cosa ne sai” era ormai un intercalare. “Latte e biscotti” è invece l’espressione con cui la showgirl ha voluto riassumere uno stato d’animo: quello del relax e del bisogno di coccole.