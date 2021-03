Elodie cambia tutto ed è uno spettacolo, metamorfosi totale – FOTO

Elodie. E’ un momento magico per la cantante romana, sulla cresta dell’onda. Stupisce tutti con un cambiamento incredibile

Il 2020, l’anno della pandemia, dal punto di vista lavorativo non è stato poi malaccio per la cantante Elodie.

A gennaio è stato rilasciato il suo terzo album, This Is Elodie. Poco dopo ha spopolato con il singolo pubblica Mal di testa insieme al celebre rapper Fabri Fibra. A febbraio la ricordiamo tutti meravigliosamente al Festival di Sanremo per il successo del brano Andromeda, scritto per lei da Mahmood. Si è classificata al settimo posto ma la canzone, ancora oggi, dopo un anno, è ascoltatissima,; è diventata disco d’oro in tempi record.

Vogue le ha dediato un articolo definendola «The Chart-Topping Italian Singer and Versace’s Latest Muse» ( Cantante italiana che scala le classifiche e ultima musa di Versace). Per tutta l’estate non abbiamo fatto altro che ballare e centicchiare Guaranà.

Il 2021 si è aperto con successi altrettanto soddisfacenti: ha creato la sua prima Make up collection per il brand Sephora ed è apparsa nuovamente sul palco dell’Ariston, questa volta nelle vesti di ospite e co-conduttrice, ottenendo consensi diffusi dal pubblico del Festival di Sanremo.

Elodie: cosa le passa per la testa?

Elodie ha fatto un colpo di testa, stavolta non in senso figurato ma letterale. La cantante ha pubblicato una foto sul suo seguitissimo profilo Instagram (2,4 milioni di follower) con tanto di forbici alla mano.

Taglio netto e cambio look per la strepitosa performer. Ha sempre amato giocare con la sua immagine. Nel video di Guaranà la ricordiamo con lunghe treccine in stile afro, nell’ultima edizione del Festival di Sanremo sfoggiava una lunga coda liscia; l’abbiamo vista anche con tagli sbarazzini dalle tinte biondo platino o cenere. Adesso opta per un pixie cut molto semplice e femminile che esalta la bellezza del suo volto. Scrive in didascalia: “Non è irrequietezza. È curiosità, esplorazione. Essere tutte le donne del mondo, restando me stessa.”

Tanti i commenti di approvazione, anche da personaggi celebri. Emma Marrone le scrive: “Stupenda”. Alessandra Amoroso si accoda: “E andiamoooooo”. Anche una delle ultime dive nostrane, Sandra Milo, lascia un pensiero: “Sempre moderna, sempre originale”.